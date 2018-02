Norsk popartist råkjørte – må i fengsel

Publisert: 14.02.18 19:29

Mannen må sone 16 dager bak murene for å ha kjørt i 140 km/t i en 80-sone.

Hendelsen skjedde i fjor høst i forbindelse med en forbikjøring.

I tillegg til fengselsstraffen fratas artisten førerkortet i 13 måneder.

TV2.no var de første til å melde om dommen, som falt i dag.

I domspapirene står det at mannen innser at «han gjorde en feil, og at han angrer og beklager».

Det heter videre i rettspapirene at artisten opplever fengselsstraffen som dramatisk.

– Han skulle gjerne fått som straff å betale en saftig bot i stedet. Han må ta sin straff, og dersom retten mener at det skal straffes med fengsel, må han akseptere det, heter det i dommen.

Artisten ga en uforbeholden tilståelse i retten, noe som er vektlagt i formildende retning. Retten har tatt hensyn til at overtredelsen skjedde i forbindelse med en ellers aktsom forbikjøring.

De bemerker likevel at rettspraksis sier at det må reageres med ubetinget fengsel om hastigheten overstiger 135 kilometer i timen i 80-sonen.

Domfelte erklærte i retten at han tok betenkningstid på om han vil anke dommen eller ikke. Ifølge TV2.no kommer han ikke til å anke.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med artisten.