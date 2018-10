POPVETERAN: Michael Bublé på scenen i Madrid for noen år siden. Foto: Abraham Caro Marin / AP

Britisk avis: Michael Bublé legger musikken på hylla

MUSIKK 2018-10-15T11:14:40Z

Sønnens kreftsykdom skal ha forandret alt. Popsangeren (43) orker ikke kjendistilværelsen lenger og skal angivelig ha gitt sitt siste intervju.

Publisert: 15.10.18 13:14 Oppdatert: 15.10.18 13:40

Den kanadiske superstjernen sier til Daily Mail Weekend at han selv bare ønsket å dø da eldstesønnen Noah fikk diagnosen leverkreft i 2016 , bare tre år gammel.

– Jeg skjønner ikke engang hvordan jeg klarte å puste. Det samme gjaldt for kona mi. Selv om jeg var den sterkeste av oss to, så var jeg ikke sterk. Kona mi var.... Beklager, jeg klarer ikke å fullføre akkurat den setningen, sier Bublé i det følelsesladde intervjuet.

Tilbakeblikk : Røpet babynyhet på scenen

Smørsangeren forteller til avisen at erfaringene med sykdommen har fått ham til å sette spørsmålstegn ved alt, og at han planlegger å slutte med musikk etter sitt nye album.

– Jeg har ikke mage til dette lenger. Kjendis-narsisismen. Dette er mitt siste intervju. Jeg pensjonerer meg, sier den prisbelønte 43-åringen.

– Nå har jeg laget den perfekta plata, og da kan jeg gi meg mens jeg er på topp, sier Bublé om utgivelsen som har fått tittelen «Love». Albumet kommer i salg i 16. november.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I dag er sønnen kreftfri. Bublé og hans argentinske skuespillerkone Luisana Lopilato (31) har i tillegg sønnen Elias på to år og datteren Vida, som er bare 11 uker gammel.

Tidligere bekymret Bublé seg for billettsalg og publikumsrespons. I dag er han flau over å ha vært opptatt av sånne ting.

– Jeg bestemte meg for at jeg aldri mer vil lese om meg selv på trykk. Det har jeg holdt. I tillegg valgte jeg bort sosiale medier – noe jeg også har stått fast ved.

Bublé har riktignok aktive kontoer i sosiale medier, som Instagram og Twitter, men han har et apparat som styrer sidene.

Pipen har dermed fått en litt annen lyd enn tidligere i år. Artisten uttalte i sommer at han hadde vurdert å legge opp som musiker , men at han hadde kommet frem til at han ville fortsette.

– Jeg skal returnere til en verden som trenger kjærlighet og romantikk og latter mer enn den har gjort på lang tid. Jeg skal være en kanal for det, lovet Bublé til Herald Sun .

– Må finnes noe større

Bublé, som kan skilte med over 75 millioner solgte album, trakk seg brått tilbake fra rampelyset og la jobben på is mens sønnen gikk gjennom tøff behandling. Han trakk seg fra den ene prisutdeling etter den andre.

Artisten, som alltid har vært troende, har fått enda flere tanker om livet og døden etter det familien har vært gjennom.

– Hvorfor er vi her? Er dette alt? Hvis dette virkelig er alt, så må det finnes noe større. Det har vært en krevende øvelse, men hele min tilværelse er snudd på hodet. Hele mitt syn på livet, sier han i den nye avisintervjuet og forklarer at bare det å sitte og snakke om opplevelsen, gjør at han kjemper mot tårene.