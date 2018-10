VAR KJÆRESTER: Nå er Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu de eneste medlemmene av Highasakite. Foto: JØRGEN NORDBY

Highasakite-striden: Trekker inn kjærlighetsforhold i ankesak

MUSIKK 2018-10-17T21:08:24Z

Det tidligere parforholdet mellom de to originalmedlemmene er et vesentlig punkt i klagen som nå er levert i oppgjøret om retten til bandnavnet.

Publisert: 17.10.18 23:08 Oppdatert: 17.10.18 23:41

Highasakite dominerer for tiden norsk radio med singelen «Elastic State Of Mind», og slapp nylig en låt ved navn «I Call Bullshit».

Sistnevnte tittel kan også sies å være gjennomgangstonen i klagen vokalist Ingrid Helene Håvik nå har levert til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Den er svaret på nederlaget Håvik gikk på for to måneder siden – da Patentstyret avgjorde at hun ikke har krav på enerett til varemerkenavnet Highasakite.

De tidligere medlemmene Øystein Skar, Marte Eberson og Kristoffer Lo har det siste året kjempet for at også de skal ha rettigheter til navnet, og fikk altså medhold i saken.

Så lenge det pågår ankesak er imidlertid ikke avgjørelsen «rettskraftig», og Håvik har derfor i praksis enerett på navnet inntil videre.

Hun har planlagt en rekke aktiviteter med Highasakite de kommende månedene, blant annet er det booket 23 konserter i inn- og utland frem til våren.

«Kjærlighetsprosjekt»

Vokalisten og trommeslager Trond Bersu er nå de eneste faste medlemmene i bandet – slik de også var da de startet Highasakite i 2011.

Den gang var de to også et par, noe som trekkes frem i klagebrevet, forfattet av Håviks advokat, Pedro Fasting.

– Håvik startet bandet med sin kjæreste på dette tidspunktet, Trond Bersu, så det var et svært personlig utgangspunkt for bandet, noe som har preget, og fortsatt preger bandet i stor grad, skriver han.

– Det ble av de to omtalt som et «kjærlighetsprosjekt», noe som gjør det til et svært personlig prosjekt, heter det videre.

Skar, Eberson og Lo prosederte i sine innlegg til Patenstyret hardt på at varemerket Highasakites verdi økte vesentlig i perioden de alle var med i bandet, fra 2013 til 2017.

Dette berøres ikke i klagebrevet fra Håvik. Derimot bygger anken i stor grad på argumentet om at Highasakite var etablert før de tre som nå utgjør motparten ble med.

– Highasakite var godt kjent i den relevante omsetningskretsen før andre faste medlemmer kom med i bandet, skriver advokaten, og viser blant annet til Spellemann-nominasjon og en lang rekke gode anmeldelser for bandets første album, som nådde 16. plass på VG-lista.

De to neste platene, med Skar, Eberson og Lo, gikk begge til førsteplass.

Høsten 2013 dannet den daværende kvintetten selskapet Highasakite DA.

Feilvurderinger

– Det er grunn til å merke seg at det heller ikke i forbindelse med denne etableringen fremkommer noe om at det skal gjennomføres noen overføring av rettigheter fra Ingrid Håvik til andre, står det i klagen.

Fra Håviks side hevdes det at Patentstyret har gjort både prosessuelle og materielle feilvurderinger i sin avgjørelse.

I klagen påpekes det blant annet at Patentstyret er selvmotsigende når de i sin begrunnelse påpeker at et etablert band bør kunne fortsette å opptre under sitt kjente navn – «uten at enkeltmedlemmer som trer ut av gruppen skal kunne legge hindringer i veien for dette».

Håviks advokat mener også at medlemmer av et band kan oppfattes som fast personell uten at de rettslig sett er deleiere av en virksomhet.

Han skriver at det først er når medlemmene er med og driver virksomheten for felles regning og risiko, at de avanserer fra å være innleide musikere til å bli deltakere i virksomheten.

Det hevdes at dette først skjedde for Skar, Eberson og Los del høsten 2013 – «på et tidspunkt hvor inntektene var såpass store at denne risikoen var begrenset».

Det gjøres også et poeng av hvordan Håvik, som ifølge klagen skal ha komponert all musikken, ga de andre bandmedlemmene «ekstra betaling» for gjennombruddsalbumet «Silent Treatment» (2014) ved å gi dem låtskriver-rettigheter.

– Skar, Eberson og Lo fikk betaling ved at inntekter de som utgangspunkt ikke hadde krav på ble overført til dem i form av prosenter fra komposisjonene. Dette viser at Håvik måtte arbeide mer i sitt arbeid som komponist, og således tok mer risiko for å betale øvrige medlemmer av bandet.

Hevder de sluttet frivillig

Videre skrives det i klagen at Skar, Eberson og Lo «trådte frivillig ut av bandet sommeren 2017».

– Det var ikke med lett hjerte de tre trådte ut av bandet, men det er ikke noe grunnlag for å si at det var noen tvang involvert, skriver advokaten.

Klagebrevet slår fast at de tre eksmedlemmene og deres advokat «tror feilaktig» at det finnes grunnlag for kompensasjon for bruk av varemerket.

– De kan ikke først anerkjenne at de trer ut av bandet, og deretter lang tid etter hevde at det foreligger rettslig grunnlag for at de kan kreve vederlag for en immateriell eiendel.

Håvik krever også sakskostnader på tilsammen 75.900 kroner dekket.

Skar, Eberson og Los advokat Ketil Sellæg Ramberg skriver dette til VG om klagebrevet:

– Mine klienter kjenner seg ikke igjen i denne fremstillingen, en fremstilling som også ble tilbakevist av Patentstyret. Utover det har de ingen kommentarer.

– Var skikkelig ferdig

Ingrid Helene Håvik kastet nytt lys på en rekke punkter Highasakite krangler om i VG Helg sist lørdag.

Les hele portrettet her (VG+).

Der forklarer hun at hun ikke lenger fikk noe ut av å opptre med suksessbesetningen, etter rundt 300 konserter.

– Jeg kjente at jeg var skikkelig ferdig. Vi øvde ikke og lagde ikke nye show, vi kjørte den samme greia konsert etter konsert. Det var en følelse av å sette på platen og begynne å synge.

Den store og innbringende norgesturneen bandet gjennomførte sommeren 2017 – mens bruddet ble forsøkt holdt hemmelig – var en prøvelse for henne.

– Det føltes som om vi aldri ble ferdig, jeg telte ned konsertene. Jeg trengte så sårt en pause (...) Hver gang jeg kom ut etter en konsert, føltes det som om jeg hadde vært på scenen i en uke.

Håvik har følgende forklaring på det omfattende gjennombruddet bandet fikk med den første platen Skar, Eberson og Lo var med på:

– Suksessen vokste da vi fikk med oss Kåre Vestrheim som produsent.

I VG Helg-saken kommer det også frem at hun knuste hotellinventar i forkant av det som ble den gamle besetningens siste konsert.