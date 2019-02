HISTORISK: Ariana Grande opptrer i Los Angeles i juni 2018. Foto: Chris Pizzello / AP /TT NYHETSBYRÅN

Ariana Grande tangerer Beatles-rekord

Ariana Grande er historisk – hun er den første artisten til å fylle første–, andre– og tredjeplass på Billboards hitliste samtidig siden Beatles gjorde det i 1964.

Det gjelder den amerikanske singel-hitlisten Billboard Hot 100. Nå ligger Grande på de tre øverste plassene med singlene «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» og «Thank U, Next», skriver blant andre CNN.

Samtidig satte hun ny rekord for flest låter på topp 40 Billboard Hot 100 samtidig for en kvinnelig artist: hele elleve stykker.

Grande gjentvitret nyheten fra Billboard og skrev «Vent, hva?». Deretter la hun ut en Twittermelding der hun skrev at hun lo da hun så nyheten fordi hun trodde fansen hadde redigert listen.

«Takk fra dypet av mitt hjerte! Av så mange grunner. Første gang siden The Beatles , det er helt vilt! Jeg trodde dette var en spøk da jeg så det, jeg tuller ikke. Jeg elsker dere så mye, det har jeg alltid gjort og det vil jeg alltid gjøre. Takk for alt sammen!»

Billboard skriver at det i topplistens historie kun er fire andre artister som har hatt tre plasseringer blant de fem øverste samtidig i samme uke. De første som oppnådde det er Beatles, som fikk totalt åtte uker med minst tre sanger på topp-fem. I 2005 lå 50 cent med tre topplasseringer i to uker og i 2018 gjorde Drake det samme.

REKORD: Beatles har fremdeles flest førsteplasser på Billboards hitliste. Her er de avbildet i 1968. Foto: NTB-arkivfoto

Justin Bieber fikk fem uker med tre låter i topp-fem, som gjør at han leder blant soloartister.

Beatles har fremdeles rekorden for aller flest førsteplasser på både Hot 100 og på albumlisten: De har 20 førsteplasser på låtlisten og 18 på albumlisten.

De er også fremdeles de eneste artistene som har kuppet de øverste fire og de øverste fem plassene i samme uke. 4. mars 1964 flyte de topp-fem med «Can't Buy Me Love», «Twist and Shout», «She Loves You», «I Want to Hold Your Hand» og «Please Please Me».