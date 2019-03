UENIGHET: Nico Sereba (til høyre) og Vincent Dery har brukt lang tid på å gjøre opp sitt mellomværende med eks-manager Amanuel Kidane i 2016. Foto: Warner Music

Nico & Vinz havnet i tvist med eks-manager

I 2016 brøt pop-duoen Nico & Vinz med sin manager Amanuel Kidane, tilsynelatende som venner. Trioens regnskaper året etter viser imidlertid en annen virkelighet.

Sammen eide Nico Sereba, Vincent Dery og Amanuel Kidane selskapet 5 Star Entertainment, som - etter bruddet - ikke lenger hadde artister i stallen og ingen aktivitet i 2017.

Inntektene raste dermed fra 7, 3 millioner kroner i 2016 til fattige 121.000 i 2017.

Selskapet ble likevel drevet videre på grunn av kortsiktig kreditt fra Sereba og Dery, etter at all egenkapital var tapt, men alt tyder likevel på at selskapet er under avvikling.

Revisor påpeker forøvrig at årsregnskapet for 2017 ble innlevert betydelig senere enn fristen, nesten syv måneder, og at dette «utgjør et vesentlig brudd på aksjeloven».

Samtidig - i de personlige selskapene til Nico Sereba og Vincent Dery - henholdsvis S.O.D. Music og Kyillu Music - står det i begges årsregnskap for 2017 følgende:

«Det foreligger en tvist mellom selskapet og selskapets tidligere manager. De økonomiske konsekvenser av tvisten er ikke avklart».

I 2017 etablerte Sereba og Dery et eget selskap, FP Touring, som allerede i sitt første regnskapsår kunne notere seg med 4, 6 milloner i omsetning og et pent overskudd på 870.000 kroner før skatt.

Det går imidlertid tregere med duoens personlige selskap, noe som tyder på et lite aktivt år i 2017. Inntektene i Serebas S.O.D. Music falt fra 4, 1 millioner til 1, 6 millioner, mens Derys Kyillu Music viser noenlunde sammenfallende tall.

TAUS: Amanuel Kidane henviser til sin advokat for kommentar rundt tvisten med sine tidligere klienter Nico & Vinz. Foto: Sørbø, Krister

Et overskudd på 1,7 millioner (Sereba) og 1, 5 millioner (Dery) i 2016 ble plutselig underskudd i 2017 på henholdsvis 648.000 kroner og 765.000 kroner.

Etter det VG erfarer, er det detaljer i den opprinnelige kontrakten mellom Nico & Vinz og Amanuel Kidane som har ført til at partene ikke har blitt enige etter at de brøt med hverandre i 2016.

Amanuel Kidane opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere tvisten med sine tidligere klienter og samarbeidspartnere, men hadde dette å si i en Facebook-post da bruddet var et faktum i november 2016.

– Vi skilles som venner og bruddet er ikke noe drastisk, kun profesjonelt, skrev Kidane den gangen.

Kidanes advokat, Stine Helén Pettersen i Bing Hodneland bekrefter imidlertid overfor VG at konflikten er løst.

Nico & Vinz holdt selv en lav profil etter bruddet med Kidane, men kommenterte det slik overfor VG i juni 2017:

– Det er slikt som av og til skjer i denne bransjen, at man har forskjellige visjoner for hvordan man gjør business. For å ta Nico & Vinz et trinn videre, var det nødvendig med en split.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Nico & Vinz’ management, J Erving Group.