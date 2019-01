FØLER PRESSET: Astrid S, her på scenen i Glasgow sist november. Foto: ANDREW MACCOLL/REX/SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Astrid Smeplass sår tvil om albumslipp

Årets Spellemann for 2017 skulle jobbe med debutalbum i 2018. Nå er det usikkert om det kommer i 2019.

Publisert: 11.01.19 18:51

Det ble heftig debatt da Astrid S (22) ble kåret til Årets Spellemann i fjor. Noe av kritikken handlet om at hun ennå ikke hadde gitt ut et helt album.

I store deler av 2018 lå artisten lavt til henne å være – for å fokusere på å spille inn musikk, og hennes debutplate ble vagt bebudet til et mulig høstslipp.

Men det eneste Smeplass slapp på høsten var singelen «Emotion» og akustiske «Closer». I intervjuer gjorde hun det klart at hun fortsatt holdt på med albumet.

I et intervju med det britiske musikk- og motemagasinet Notion levner hun nå liten tvil om at arbeidet med platen er en utfordring for henne.

Ikke kommet langt

– Det er veldig skummelt, jeg føler presset veldig sterkt, men jeg jobber med det. Jeg har ikke kommet så langt, for å være ærlig, men forhåpentlig vil jeg slippe et album veldig snart. Forhåpentlig kommer det ut i år, men vi får se, sier Smeplass, og legger til:

– Jeg vil at det skal bli bra og jeg vil være ordentlig fornøyd med det før det slippes, så vi får se hvordan det går!

Smeplass-manager Halvor Marstrander presiserer overfor VG at hans klient har spilt inn masse ny musikk.

– Ny singel kommer 1. februar. Men det viktigste er at musikken føles rett, ikke når den kommer, sier manageren.

Han utdyper hvorfor Smeplass trenger såpass med tid:

– Hun ønsker at albumet skal bli best mulig og musikalsk sett være noe hun kan stå inne for hundre prosent, som er henne. Vi håper vi har det klart for slipp i løpet av året.

Smeplass’ plateselskapssjef Bjørn Rogstad i Universal Music lover også mye ny musikk fra Astrid S.

– Det kommer låter enkeltvis og samlet i løpet av 2019. Det gjør det også i 2020. Kryptisk, men sant – og gøy.

Rogstad mener videre at begrepet «album» kan bety så mangt nå i streaming-æraen.

– På veien til toppen må man få maksimalt ut av hver låt man slipper, forklarer han.

Satser mest i USA

I intervjuet med Notion røper Smeplass – som satser tungt internasjonalt med stort britisk management i ryggen – at hun sliter med å knekke popkoden i Storbritannia.

– Musikken som når listene i England når ikke nødvendigvis listene ellers i Europa eller i USA, så jeg synes det er vanskelig å finne ut hvordan jeg skal jobbe meg inn i det britiske markedet, sier hun.

Manager Marstrander påpeker at de fleste artister har den samme utfordringen, og at det er viktig å erkjenne virkeligheten.

– Å slå gjennom i Storbritannia er selvsagt fantastisk, men per i dag bruker vi i teamet rundt Astrid mest energi der vi får mest trøkk fra Spotify , Apple og sosiale medier, og det er i USA.

Denne uken kunne Astrid S notere seg sin tredje låt med over 100 millioner avspillinger på Spotify: «Think Before I Talk».

– En stor milepæl. Vi er mer enn klare for nye hundre millioner, sier Marstrander.

Låten brukte 15 måneder på å nå tresifret antall millioner. «Emotion» nærmer seg nå 13 millioner etter tre måneder på markedet.