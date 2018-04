SAMARBEID: Shaggy og Sting slik de presenterer seg på plateomslaget. Foto: PLATECOVER

Plateanmeldelse: Sting & Shaggy – «44/876»

Publisert: 20.04.18 08:15

Sting og Shaggy gir ut reggaealbum sammen. Hva kan vel gå galt?

Sting & Shaggy

«44/876»

(Interscope/Universal)

For enkelte er tanken på at denne platen i det hele tatt eksisterer for mye. Som en bekjent spontant utbrøt da samarbeidet kom henne for øre: «Pest og Kolera inviterer til beachparty. Hurra, dit må vi dra.»

Uansett hvor negativt innstilt man måtte være til Orville Burrell (49) og Gordon Sumner (66) i utgangspunktet, er ikke dette “karibiske” samarbeidsalbumet fullt så absurd som man umiddelbart kan ta seg i å tenke. Shaggy er en mer respektert og allsidig figur innen reggae- og dancehallsjangeren enn florlette megahits som «Boombastic» og «It Wasn’t Me» skulle tilsi, og Sting leflet jo med jamaicansk rytmikk flerfoldige ganger i løpet av sin tid i The Police.

Hovedproblemet med «44/876» – titulert etter landskodene til henholdsvis England og Jamaica, om dét poenget ved et mirakel skulle gå over hodet på noen – er ikke det tvilsomme premisset, som man overraskende enkelt blir fortrolig med. Langt strammere river stanken av crossover-desperasjon i nesegrevet – her skal to store fanbaser bli til én gigantisk, hva det enn måtte innebære av syltynn låtskriving, lyriske klisjeer og stilistiske frontkollisjoner.

Det er naturlig nok – territoriet tatt i betraktning – de Shaggy-sentriske låtene som fungerer best her. «Morning Is Coming», «Just One Lifetime» og «Night Shift» er passabel rootsreggae som neppe vil drepe den døsige strandvibben en sommerdag. Og det er vanskelig å bli ordentlig sur på en låt som baserer seg på den legendariske stalag-riddimen, slik «To Love And Be Loved» gjør.

Tittelsporet, på sin side, er «tropisk» pop på sitt mest sjelløse. Og altfor mange av de resterende låtene faller mellom to stilistiske stoler, der verken Shaggys røffe sjarm eller Stings melodiske evner kommer til sin rett. Olje møter vann møter veggen.

At «44/876» blir gitt ut 20. april – den internasjonale dagen for å røyke rev – kan naturligvis være en tilfeldighet. Men ærlig talt: Hva er oddsen?

BESTE LÅT: «Morning Is Coming»

