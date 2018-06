Etter en konsert på festivalen Summerburst i Stockholm la prinsesse Madeleine ut en hyllest til den avdøde DJ-en og musikkprodusenten Tim Bergling, kjent som Avicii. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Prinsesse Madeleine hyller Avicii

Publisert: 17.06.18 14:54

Prinsesse Madeleine dro på festival i Stockholm og hyllet avdød Avicii på Instagram.

Prinsessen Madeleine som vanligvis bor i London var å sommerbesøk i Sverige i helgen.

Ifølge den svenske avisen Expressen , besøkte den svenske prinsessen festivalen Summerburst i Stockholm, lørdag.

Lørdag var siste da for festivalen i år. De to svenske DJ-stjernene Axwell & Ingrosso avsluttet festivalen med å hylle Tim « Avicii » Bergling ved å spille låten hans «Wake me up».

Etter konserten la prinsesse Madeleine ut en video av hyllesten på sin offentlige Instagram-profil. Under videoen skriver hun:

– For en vakker avslutning.

Sammen med emneknaggen «Vi minnes Avicii» og et rødt hjerte.

Kongefamilie i sorg

Den verdenskjente DJ-en og musikkprodusenten ble funnet død fredag, 28 år gammel 20 april i år.

Dette er ikke første gang et medlem fra den svenske kongefamilien har gitt sin hyllest til Avicii.

– Hela kongefamilien har blitt fortalt om det tragiske dødsfallet, om at Tim Bergling, kjent som Avicii har gått bort, sa hoffets informasjonssjef, Margareta Thorgren til Aftonbladet da nyheten om dødsfallet ble kjent.

– Takk for at vi fikk bli kjent med deg

Ifølge avisen hadde artisten et nært bånd til prins Carl Philip og prinsesse Sofia. Bergling spilte i kongeparets bryllup i Stockholm i 2015.

Etter bryllupet skrev han på sin Instagram-konto:

– Takk så mye for en fantastisk opplevelse og for at jeg fikk være med på deres spesielle kveld. Gratulerer prins Carl Philip og prinsesse Sofia – Jeg ønsker dere ikke mindre enn det beste.

Etter at nyheten om dødsfallet ble kjent, forteller det paret i en offentlig uttalelse at han var med på å gjøre bryllupsfeiring deres uforglemmelig.

– Det er med stor sorg at vi har fått beskjed om at Tim Bergling har gått bort. Vi er takknemlige for at vi fikk bli kjent med han og beundre han som en artist og som den fine personen som han var. Han gjorde bryllupet vårt uforglemmelig med sin fantastiske musikk. Våre varmeste tanker går til hans familie, heter det i uttalelsen, ifølge Expressen.