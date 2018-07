Bay City Rollers i januar 1976. Longmuir til høyre. Foto: Martin Lederhandler / TT NYHETSBYRÅN

Tenåringshelt fra 1970-tallet er død

Publisert: 02.07.18 20:05 Oppdatert: 02.07.18 20:27

Alan Longmuir, medlem i 1970-talls-«boybandet» Bay City Rollers, er død, 70 år gammel.

Før New Kids On The Block og Backstreet Boys , og lenge før One Direction , fikk det skotske boybandet Bay City Rollers jenter verden over til å dåne.

Den skotske kvartetten, som ble dannet av Longmuir og broren Derek, var ekstremt populære på midten av 1970-tallet, også i Norge, med hits som «Bye, Bye Baby», «Summerlove Sensation», «All Of Me Loves All Of You», «Remember», «Keep On Dancing» og «Shang-A-Lang».

Longmauir døde etter kort tids sykeleie, melder BBC . Han ble syk under en ferie i Mexico med sin kone Eileen, hvorpå han ble fløyet hjem til Skottland med flyambulanse. Han døde på Fort Valley Hospital i Larbert, omgitt av familie og venner.

«Rollermania»

Selv om de kanskje er nokså glemt i dag, solgte Bay City Rollers i sin tid over 120 millioner plater. De hadde sitt eget TV-show, og sin helt eget stil: Bandet stilte alltid i klær med tartanmønster , slengbukser og stramme skjorter og gensere. Bandets hysteriske fans ikledde seg også skotske ruter. «Rollermania», kalte pressen hysteriet rundt gruppen.

Longmuir, som omtale seg selv som «en rørlegger fra Edinburgh som var veldig heldig», forlot bandet på toppen av karrieren i 1976, men returnerte i 1978. Da var «rollermaniaen» i stor grad over.

– Alan var en ekte gentleman og en briljant musiker, sier Bay City Rollers’ hovedvokalist, Les McKeown , til BBC.

– Han sa aldri et ondt ord om noen. Vi har grått … de siste 48 timene har vært vanskelige.