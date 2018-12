KAN VINNE: Kygo, Morten Lindberg og Leif Ove Andsnes. Foto: Hallgeir Vågenes, Steinar Larsen og Janne Møller-Hansen

Flere Grammy-nominasjoner til Norge

MUSIKK 2018-12-07T14:52:31Z

Kygo (27) og Leif Ove Andsnes (48) kan vinne. Det kan også Morten Lindberg (48) som konkurrerer mot seg selv under verdens gjeveste musikkprisutdeling.

Publisert: 07.12.18 15:52 Oppdatert: 07.12.18 17:05

Kyrre «Kygo Gørvell-Dahll kan vinne i kategorien «Best Remixed Recording» for «Stargazing (Kaskade Remix) – med featuring Justin Jesso. Det er første gang han er nominert til Grammy.

Både pianist Leif Ove Andsnes og produsent og lydtekniker Morten Lindberg har vært nominert en rekke ganger tidligere . Lindberg kan med dette skilte med hele 22 nominasjoner fra 2006 og frem til nå. Andsnes på sin side har stilt med vinnersjanse ni ganger tidligere.

De har begge til gode å vinne.

Denne gang er Lindberg nominert i kategorien «Best Immersive Audio Album». Der har den norske lydguruen hele to utgivelser representert – «Folketoner» (med Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor» og «Sommerro: Ijamaa & The Iceberg» (med Ingar Heine Bergby, Trondheim Symfoniorkester og Kor»).

Altså har Lindberg to vinnersjanser, men i direkte konkurranse med seg selv.

Andsnes kan vinne i kategorien «Best Chamber Music/Small Ensemble Performance», der han sammen med sin kanadiske musikerkollega Marc-André Hamelin (57) er nominert med «Stravinsky: The Rite Of Spring Concerto For Two Pianos».

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med hverken Kygo, Lindberg eller Andsnes.

I de mer kommersielle kategoriene, er artister som Cardi B, Brandi Carlisle, Drake, Post Malone og Toni Braxton nominert. Som spådd stikker også Lady Gaga og Bradley Cooper av med to nominasjoner for låten «Shallow» ifra filmen «A Star is Born» .

Gaga om Cooper : – Den eneste som kan spille rockestjerne

VG har tidligere omtalt at albumet med filmmusikken kom noen dager for sent til å være med i konkurransen for årets beste album. Men singlen «Shallow» kan altså vinne for «Årets låt» og «Årets innspilling».

Også nylig avdøde Mac Miller er nominert posthumt – for beste rapalbum («Swimming»). Stjernen, som bare ble 26 år, rakk aldri å bli nominert mens han levde.

Prisene skal drysse i totalt 81 kategorier. Se hele listen på Grammy Awards’ hjemmeside .

Prisutdelingen – den 61. i rekken – finner sted i Los Angeles 10. februar.