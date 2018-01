Tone Damli i «Hver gang vi møtes»: – Aldri vært så naken

MUSIKK 2018-01-10T14:33:07Z

Popstjernen Tone Damli (29) kommer til å vise en sjelden sårbar side på TV og håper seerne liker det.

Da VG møtte Tone på «Hver gang vi møtes»-gården like før innspillingsstart i fjor sommer, innrømmet hun at hun var full av nerver . Tanken på å gråte foran kamera, skremte henne litt.

– Å bryte ut i gråt, er ikke komfortabelt. Det kan være vanskelig å stoppe. Og noen historier verker jo mer enn andre, lød det fra 29-åringen den gangen.

Men tårer og verkende historier kan TV-seerne forberede seg på når Tone nå skal dele av livet sitt på TV.

– Allerede dagen før min episode, knakk jeg sammen under «brifingen». Jeg skjønte at det ville bli heftig. Tårene kom både da jeg snakket om de mindre gode stundene i livet, men jeg gråt også av glede, forteller hun til VG på pressetreff i Oslo onsdag.

Hun hadde gledet seg til å prate uten filter:

– Jeg håper at folk vil høre mer av historien om Tone.

For selv om hun bare var 16 da hun ble rikskjendis gjennom «Idol» , og siden har vært blant landets mest omtalte kjendiser, vet ikke publikum alt som er å vite om sangeren. Tone hadde derfor bestemt seg for å by på seg selv under innspillingen.

– Mitt program var det fjerde i rekken, og på det tidspunktet var vi blitt trygge på hverandre. Jeg følte støtten fra de andre. Men jeg er en følsom jente, særlig etter at jeg ble mamma . Lange innspillingsdager med nerver og litt vin oppå det hele, førte til at alle inntrykk ble forsterket, sier Tone.

Tone er kjent for sitt sexy image , og media har skrevet vel så mye om nettopp det, samt peronslige oppturer og nedturer, som om musikken.

– Jeg snakker en del om det i min episode, om det å spille på sex. Sannheten er at jeg aldri har vært så naken i offentligheten som jeg er i «Hver gang vi møtes». Nå føler jeg virkelig at jeg blottlegger meg, sier Tone.

Dagen etter innspillingen av sin episode, var hun utmattet.

– Men det føltes godt også. Vi fleipet alle om at vi befant oss i en eneste stor psykologtime, ler Tone.

Husmareritt

I 2015 kjøpte Damli og samboeren Markus Foss (34) «Villa Solum» på Blommenholm i Bærum. I fjor vår rev paret den 100 år gamle boligen – uten tillatelse. Etter tidligere advarsler om bøter ble utbyggeren ilagt en bot på 400.000 kroner. Fortsatt er de ikke i nærheten av å kunne sette opp nytt hus på tomten.

På sensommeren i fjor flyttet paret og datteren Billie (3) ut fra kjelleren hos Tones svigerfar i Bærum, hvor de hadde hatt base i over to år.

– Hvordan går det med byggeprosjektet nå?

– Ja, kunne du sjekke opp i det for meg? svarer Tone humoristisk, før hun raskt forklarer at situasjonen er «skrekkelig frustrerende».

– Vi bor for oss selv i nabohuset til svigerfar, men mangler fortsatt en del svar før vi kan starte byggeprosessen. Men vi kan ikke gi oss, da har vi tapt. Vi må dra i land denne prosessen, så får vi heller se hva vi gjør etter det. Jeg er utrolig lei. Husdrømmen er blitt til et husmareritt, og jeg skal ærlig innrømme at jeg har fått avsmak.

Det er snart fire år siden Tone var dommer i «Idol» . Når hun nå gjør TV-comeback har hun en klar tanke om at det vil «booste» karrieren.

– Ja, er du gal. Klart jeg håper på det. Vi snakker jo om et program som har hatt stor effekt for mange før. Jeg håper å komme ut av det på en god måte, sier Tone.

– Hva tenker du om at alle låtene dere synger på TV blir belønnet med terningkast?

– Det er det jeg tenker aller minst på, heldigvis. Det er mye mer nervepirrende å dele av livet mitt, men jeg er fornøyd med egen innsats.

Låten «Pinnacle», som ble lansert på nyåret i fjor, gikk ikke helt hjem hverken hos lytterne eller anmelderne . «Strangers», som ble sluppet i november i fjor, har så langt blitt spilt drøyt 1,4 millioner ganger på Spotify. Ny musikk kommer i løpet av våren.

Rekkefølgen for hovedgjestene er:

Tshawe Baqwa – 13. januar Hans Petter Aaserud – 20. januar Silya Nymoen – 27. januar Tone Damli – 3. februar Claudia Scott – 10. februar Christel Alsos – 17. februar Tor Endresen – 24. februar Duetter og siste kveld med gjengen – 3. mars

