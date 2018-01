STRIDES: Lana Del Rey og Radiohead, her representert ved vokalist Thom Yorke. Foto: AFP og Gisle Oddstad/VG

Radiohead saksøker Lana Del Rey

Publisert: 08.01.18 13:53

Radiohead og Lana Del Rey (32) møtes i retten over en intens låtkrangel.

Det britiske rockebandet med Thom Yorke (49) i spissen, mener at amerikanske Del Rey med fjorårslåten «Get Free» har plagiert deres «Creep» fra 1992.

Sangeren bekrefter på Twitter at ryktene om søksmål stemmer, og at hun har kranglet med Radiohead i flere måneder uten å komme til enighet.

Del Rey nekter for å ha plagiert «Creep», men hevder likevel å ha tilbudt rockeveteranene en del av kaka:

« (...) Radiohead krever 100 prosent av låtinntektene - jeg har tilbudt opp mot 40 prosent de siste månedene, men de vil kun akseptere 100. Advokatene deres er ubøyelige, så vi møtes i retten », skriver 32-åringen.

«Get Free» er blant låtene på albumet «Lust For Life» , som Del Rey lanserte i fjor sommer. Da påpekte også VGs anmelder Tor Martin Bøe likheten mellom de to nevnte låtene og antydet faktisk at det kunne ligge an til rettskonflikt:

« At hun sammen med Sean Lennon stjeler riffet fra Beatles’ «Something» på «Tomorrow Never Came», er ille i seg selv. Avslutteren, «Get Free» er derimot så lik Radioheads «Creep» at Thom Yorke bør kunne le hele den korte veien til rettssalen. (Ja, den ripper fantasiløst fra Twin Peaks-temaet også. )»

Har kranglet om låten før

Radiohead måtte selv bla opp for «Creep» da de lanserte den for 26 år siden, skriver Washington Post . Den gangen gikk låtskriverne Albert Hammond og Mike Hazlewood rettens vei fordi de hevdet «Creep» hadde for store likheter med «The Air That I Breathe» - som de skrev for The Hollies så langt tilbake som i 1974.

Søksmålet endte da med at Radiohead gikk med på å dele låtskriver-æren med Hammond og Hazlewood.

Rockeveteranene har så langt ikke kommentert det nye søksmålet.

Lana Del Rey har opptrådt i Norge flere ganger, senest på Øyafestivalen i fjor sommer (terningkast 4 ). Da stilte hun opp på fotografering med fans mens hun shoppet i hovedstaden. Også Radiohead sto på scenen i Oslo i fjor - til terningkast fem fra VGs anmelder.

