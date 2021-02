BEDRE TIDER: Her er Justin Timberlake og Britney Spears avbildet i 2002, rett før forholdet tok slutt. Nå går Timberlake ut med en beklagelse for sin oppførsel overfor eks-kjæresten. Foto: Chris Gardner / TT NYHETSBYRÅN

Justin Timberlake: Beklager overfor Britney Spears

Etter å ha blitt beskyldt for kvinneforakt, står Justin Timberlake nå frem med en unnskyldning overfor sin eks-kjæreste, Britney Spears.

Det er Timberlake selv som kommer med unnskyldningen på sin Instagram-konto.

Der beklager han også oppførselen sin overfor Janet Jacksons da de to opptrådte sammen i pausen under Super Bowl-finalen i 2004. Den gangen rev Timberlake så hardt i klærne til Jackson at hennes ene brystvorte ble blottet, og Nipplegate var et faktum.

I innlegget beklager han for de gangene hvor han sa noe feil, eller gjorde noe feil, eller ikke reagerte på noe som var galt. Justin Timberlake mener han feilet i disse tilfellene i et system som tilgir kvinneforakt og rasisme.

NIPPLEGATE: Det var i 2004 at Justin Timberlake ble litt for brutal mot påkledningen til Janet Jackson. Foto: Elise Amendola / TT / NTB Scanpix

«Jeg vil spesielt beklage overfor Britney Spears og Janet Jackson, individuelt, fordi jeg bryr meg om og respekterer disse kvinnene, og jeg vet at jeg feilet», skriver han videre.

Timberlake avslutter innlegget med å si at alle involverte fortjener bedre, og at dette nå er en del av en større samtale som han helhjertet ønsker å støtte og vokse på.

Det er liten tvil om at han sikter til de siste ukenes uro rundt Britney Spears og hennes kamp for å frata faren vergemålet som hun føler seg låst under.

Samtidig har det vokst frem en stadig økende #freebritney-kampanje over hele verden til støtte for en av verdens største pop-stjerner, samtidig som hun er en av superstjernene med mest trøblete bakgrunn.

Justin Timberlake og Britney Spears møtte hverandre som ungdomsstjerner i «The All-New Mickey Mouse Club og innledet i 1999 et forhold som brått opphørte tre år senere.