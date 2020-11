TOMME SETER: Her på Folketeateret i Oslo skulle det ha vært fullt av forventingsfulle mennesker for å se regissør Lars Jacobsens oppsetning av «Reisen til julestjernen». I stedet trues driftsselskapet Scenekvelder av opphør på grunn av manglende oppfølging fra myndighetene. Flere Oslo-scener frykter det samme og etterspør mer informasjon fra myndighetene. - Dette er ordentlig, ordentlig alvorlig, sier Lars Jacobsen om den tomme salen. Foto: Tore Kristiansen

Folketeateret i Oslo: Kan gå konkurs

Folketeateret i Oslo risikerer nå ikke bare tomme saler, men også kroken på døra etter at alle kulturarrangement er utsatt eller avlyst. - Vi forventer at kulturminister Abid Q. Raja rydder opp i kaoset, er beskjeden derfra.

For mindre enn 30 minutter siden

Årsaken for konkursbekymringen er at Folketeateret - og flere andre kulturinstanser i hovedstaden - mistet muligheten til å få støtte fra Regjeringens stimuleringsordning da byen stengte for alle kulturarrangement i starten av november.

I stedet ble de flyttet over til kompensasjonsordningen for arrangører som langt fra gir søkerne det samme økonomiske rommet for kompensasjon.

Karianne Jæger i Scenekvelder, som drifter Folketeateret i Oslo, fortviler.

Ifølge henne taper de millioner ved å bli overflyttet fra en ordning til en annen.

– Dette er en dramatisk situasjon for oss. Her oppfordrer Kulturministeren til aktivitet, vi går i gang og tar 200 mennesker ut av NAV og inn i jobb igjen. Så stenges Oslo ned, og kulturministeren - som lovte å stå bak oss hele veien endrer spillereglene underveis. Jeg er ganske fortvilet, sier produsent Karianne Jæger.

Hun er overrasket over at de har havnet i denne situasjonen.

- Vi har fått en forståelse av at KUD nå jobber med saken, men per nå vet ingen av oss hvilke av våre økonomiske forpliktelser som omfattes av ordningen. Det er selvsagt uheldig for oss som arrangør, som har basert hele vår drift på stimuleringsordningen, at vi nå omfattes av en ny og uavklart støtteordning, sier hun.

Folketeateret har under pandemien unnagjort både «Chess» og «Sound Of Music». Den tradisjonelle «Reisen til julestjernen» ble tatt av plakaten etter kort tid da det ble nedlagt forbud mot alle kulturelle arrangement i Oslo.

I alt har de søkt kompensasjon for rundt 27 millioner kroner for disse tre forestillingene.

De rakk aldri å få noe svar før Oslo stengte ned.

Også flere sentrale instanser i kultur-Oslo har adressert den ekstreme situasjonen i hovedstaden nå rett før julehøytiden - kanskje den travleste perioden for både artister, crew og arrangører i hele året.

Blant annet erklærte daglig leder på Parkteateret - Dan-Michael Danino - i et lengre Facebook-innlegg mandag denne uken at dette var dagen da «kulturlivet på langt vei ble slått konkurs».

Kulturminister Abid Q. Raja gjentar overfor VG at han hele tiden har sagt at de vil gjøre nødvendige justeringer ettersom coronasituasjonen endrer seg og behov for nye tiltak har meldt seg.

– Vi har derfor allerede gjort noen kjappe endringer, som å sørge for at Osloaktører kommer inn under kompensasjonsordningen ved å flytte både på dato for når man kvalifiserer, at selv lokale forbud som i Oslo gir tilgang til statlige midler, og vi har økt totalrammen betydelig fra 900 milioner til minimum 1, 1 milliard frem til nyåret. Dermed sikrer vi at alle kommer inn under en av ordningene; enten stimuleringsordning eller kompensasjonsordning. Ingen er dermed forlatt på bar bakke! skriver kulturminister Abid Q. Raja i en epost til VG.

Karianne Jæger er usikker på om dette svaret er godt nok.

- Det helt absurde her er at de som rakk å få penger fra stimuleringsordningen før nedstengningen av Oslo, kan få beholde pengene sine. Vi som ikke har fått svar, blir imidlertid overført til en ordning som, så vidt vi forstår, gir oss mye mindre kompensasjon. Vi har hele veien gjort det som kulturministeren har bedt oss gjøre, og vi har ingen grunn til å tro at han ikke ønsker eller kommer til å levere på det han har lovet, sier Jæger.

Ved å bli overført til kompensasjonsordningen for arrangører, der 50 prosent tapte inntekter blir refundert, har Folketeateret regnet seg frem til at teateret skal driftes - og 60 engasjerte lønnes på førjulsklassikeren «Reisen til julestjernen» - for 350.000 kroner.

Det har de ingen sjanse til å få til, sier Karianne Jæger.

- Frykter du konkurs?

- Jeg ser det som en mulighet der fremme. Vi har et stort problem nå i november, for vi kan ikke uten videre honorere våre utøvere, som vi har kontrakt med. Vi har allerede lagt ut nærmere 30 millioner kroner i påvente av støtte fra Staten. Nå forventer vi at kulturministeren rydder opp i dette kaoset, og at han står ved det han har lovet. Vi har gjort vår del. Han har sørget for store overføringer til kulturlivet i denne grusomme tiden, men det er tvingende nødvendig at disse millionene forvaltes på en bedre måte, mener Karianne Jæger.

FORTVILET: Karianne Jæger i Scenekvelder. Foto: Scenekvelder

Jæger reagerte spesielt på kulturminister Abid Rajas uttalelser i Dagsnytt 18 tirsdag kveld.

– Når han sitter på Dagsnytt 18 og sier at det bare er å flytte arrangementene til neste år, er det delvis korrekt. Men det fritar oss likevel ikke fra de økonomiske forpliktelsene vi har tatt på oss i år, på hans oppfordring. Vi kan med andre ord ikke løpe fra kontraktene som vi allerede har inngått, basert på stimuleringsordningene, sier Jæger som påpeker at dette også er konkurransevridende.

- Det hadde vært mye mer rettferdig - og mindre byråkratisk - om de fortsatte å saksbehandle som om det dreide seg om stimuleringsordningen, istedenfor å overføre oss til en annen, ufordelaktig ordning der vi må søke på nytt. Vårt selskap går nå mot en svært usikker fremtid, takket være manglende forutsigbarhet, sier hun.

På direkte spørsmål om det hadde vært mer rettferdig å ferdigbehandle alle saker etter reglene for stimuleringsordningen, også etter at Oslo stengte ned all kulturell aktivitet, svarer kulturministeren slik til VG:

– Så skal vi selvsagt gjøre fortløpende vurderinger av ulike tilpasninger av de ordningene jeg har ansvar for. Jeg ser at aktørene i Oslo har kommet med konkrete innspill, og dette skal vi selvsagt gjøre en vurdering av. For formålet med ordningene er å hjelpe kulturaktørene så godt vi kan gjennom denne vanskelige pandemien som har rammet kultursektoren så brutalt og fremdeles gjør alles hverdag uforutsigbar. Vi jobber altså for å ivareta aktører også under denne nye situasjonen som har oppstått, skriver kulturminister Abid Q. Raja.

Leder for Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, forstår Folketeaterets frustrasjon og etterlyser raskere saksgang og klarere definisjoner.

– Kulturministeren skal ha ros for å følge opp sitt løfte om å øke rammene og justere tiltakene, mener hun.

- Problemet er at det er stor usikkerhet rundt hva kompensasjonsordningen faktisk vil omfatte. Mange som tok Rajas oppfordring til å sette i gang aktivitet har påtatt seg betydelige forpliktelser, og når de nå er tvunget til å kansellere, vet de hverken om - eller når - de vil få dekket inn igjen disse kostnadene, sier Hovden Edwards til VG.

Kulturministeren vil avslutningsvis redegjøre for følgende i en ny epost til VG:

- Jeg har forståelse for at berørte kulturaktører er bekymret. Vi saksbehandler likevel ikke enkeltsaker gjennom media. Det jeg per nå kan si, er at vi har i løpet av dagen vært i hatt kontakt med både Parkteateret, Scenekvelder og Folketeateret, og vi jobber med ulike modeller for å se hvordan vi kan ivareta ulike deler av kulturlivet, skriver Abid Q. Raja.

– Det er i tråd med hva som er sagt tidligere, at når behovet oppstår, skal vi se på praktiske løsninger på ulike utfordringer. Det jobber vi nå med.

Publisert: 25.11.20 kl. 23:02