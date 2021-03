NEKTER Å SPILLE: Ian Brown. Foto: KEVIN WINTER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ian Brown trekker seg fra festival som krever vaksinebevis

Vokalisten i The Stone Roses er covid-skeptiker og vaksinemotstander, og gjør det nå klart at han ikke nøyer seg med å fremføre budskapet i sosiale medier.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Rockveteran Ian Brown (58) melder onsdag kveld på Twitter at han trekker seg som hovednavn på festivalen Neighbourhood Weekender i Warrington i september – fordi det vil bli krav til publikum om å vise bevis på mottatt vaksinasjon mot covid-19 for å slippe inn.

«Mitt show på lørdag kveld ved NHBD Weekender Festival blir nå ikke noe av! Jeg nekter å akseptere vaksinasjonsbevis som betingelse for inngang», skriver Brown.

Festivalen har så langt ikke kommentert avlysningen, utover å offentliggjøre et nytt program med en erstatter for Brown.

Nazi-referanse

Den tidligere vokalisten i Manchester-bandet The Stone Roses har de siste månedene vakt oppsikt og – blant mange fans – forferdelse, med en lang rekke Twitter-meldinger hvor han setter spørsmålstegn ved hele pandemien, og lufter teorier om at det hele handler om myndigheter som vil kontrollere befolkningen.

En rekke av hans følgere gjør narr av kampanjen hans – men kanselleringen han nå kunngjør faller også i god jord hos mange, som roser Brown for å vise integritet.

Sist helg henvendte han seg til «alle festival-promotører», med oppfordring om ikke å samarbeide med myndighetene om vaksinebevis.

«Ikke hjelp til med å innlede den nye nazi-normalen», meldte Brown da.

«Jeg kommer ALDRI til å synge for et publikum som må være vaksinert som en betingelse for deltagelse. ALDRI NOENSINNE», skrev han dagen før.

ROCKLEGENDER: Ian Brown i front av et gjenforent The Stone Roses på Øyafestivalen i 2012. Bandet ble en sensasjon da de albumdebuterte i 1989. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Her hjemme bekreftet Helse- og omsorgsdepartementet til VG mandag at de jobber med et vaksinebevis etter internasjonale anbefalinger.