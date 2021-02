POPIKON: Lady Gaga, her under innsettelsen av president Joe Biden i Washington i januar. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Fortvilet Lady Gaga: «Mine elskede hunder»

To dager etter at Lady Gagas hundepasser ble skutt og to av hundene stjålet, uttrykker popstjernen sorgen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Mine elskede hunder Koji og Gustav ble stjålet i Hollywood for to døgn siden. Hjertet mitt lider», skriver Lady Gaga (34) på Instagram sammen med bilde av hundene.

Dette er første offisielle uttalelse fra Lady Gaga etter den dramatiske hendelsen.

Popstjernen hyller den skadde hundepasseren (39), som ligger på sykehuset, men som skal ha gode prognoser for å bli helt frisk.

«Jeg elsker deg, Ryan Fischer. Du risikerte livet for å beskytte familien vår. Du er for alltid en helt», skriver 34-åringen, som selv har oppholdt seg i Roma på filminnspilling den siste tiden.

Lover dusør

«Jeg ber om at familien min blir hel igjen som følge av en god gjerning. Jeg vil betale 500.000 dollar for å få dem trygt tilbake», sier Gaga om de to franske bulldoggene og legger ut en e-postadresse folk med opplysninger kan bruke.

«Hvis du kjøpte dem eller fant dem – og var uvitende, får du samme dusør», skriver hun.

Politiet i Los Angeles etterforsker angivelig om gjerningsmennene visste at det var Gagas hundepasser som var ute og gikk, og at hundene er hennes. Det melder TMZ.

Overvåkningsvideoen underbygger teorien om at hensikten med ugjerningen skal være å kreve løsepenger, skriver nettstedet.

Hundepasseren gikk tur med alle tre av Gagas hunder, men den ene klarte å rømme og kom senere til rette.

Takknemlige pårørende

Fredag kveld norsk tid kom hundepasserens familie med en uttalelse, gjengitt av blant andre TMZ. Der opplyses det at Fischer får svært god behandling på sykehuset, og at legene forventer at han vil bli helt frisk.

«Vi kan ikke få uttrykt nok hvor takknemlige vi er for alle som reagerte raskt og hjalp til, og for sykepleiere og leger som har jobbet utrettelig», heter det i kunngjøringen.