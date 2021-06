SIST UT: Card B var trekkplaster under den foreløpig siste Kadetten-festivalen i 2018. Nå ryddes det opp i kaoset rundt festivalen i Sandvika. Foto: Hallgeir Vagenes

Kadetten: Lover penger tilbake

Onsdag åpner festivalen Kadetten for refusjonsordningen av billetter som ble kjøpt for opptil halvannet år siden.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Fjorårets festival ble avlyst på grunn av pandemien, men utålmodige billettkjøpere har ikke før nå fått muligheten til å få pengene refundert. På sosiale medier har festivalen på Kadettangen i Sandvika utenfor Oslo blitt utskjelt de siste månedene, slik VG skrev om for to uker siden, ikke minst fordi arrangørene var tause fra november til juni tross løfter om refusjon av billettpengene.

Nå loves bot og bedring.

– Billettkjøperne, artistene og samarbeidspartnere er selve kjernen og drivkraften til festivalen, og det er essensielt for oss at disse blir godt ivaretatt. I forbindelse med lansering har vi derfor lagt vekt på å være tydelige i kommunikasjonen og gi alle billettkjøperne god informasjon om hvordan dette skjer, sier Martin Nielsen, sjefen for konsert- og festivalavdelingen i Live Nation Norge.

Tidligere i år kom nye eiere inn i Kadetten AS og Live Nation ble hentet inn for å rydde opp. Nielsen håper at mange blir med videre til Kadetten 2022, der han også lokker med en «merchandise-voucher» på 200 kroner som et lite plaster på såret.

– For dem som ikke ønsker dette, vil det selvfølgelig være mulig å refundere pengene. Alle pengene er overført til billettformidlerne – som Ticketmaster og Hoopla – så de står klare til å refundere fortløpende for dem som vil, sier Martin Nielsen.

I april mottok Kadetten over 8 millioner kroner fra kulturrådet, hvorav nesten 7 millioner var øremerket billettrefusjon. Det er disse pengene som nå skal fordeles.

Da nye eiere kom inn og ryddet opp i kaoset rundt Kadetten, var det uoverensstemmelser også i regnskapet som i 2019 viste en negativ egenkapital på 7, 3 millioner kroner. Kadetten dro også med seg en kortsiktig gjeld inn i pandemiåret 2020 på hele 9, 5 millioner kroner.

Martin Nielsen ser ikke bort fra at Live Nation – som er dominerende på det norske arrangørmarkedet – også går inn på eiersiden etter hvert.

– I samarbeid med de nye eierne av festivalen har vårt hovedfokus i første omgang vært å sørge for at billettkjøperne og øvrige kreditorer blir godt ivaretatt. Vi synes vi har funnet en veldig god løsning for billettkjøperne, samtidig som vi har god dialog med øvrige kreditorer, sier Nielsen.

– Vi håper at vi finner gode løsninger for dem også, slik at vi får håndtert all gjelden som ligger igjen i selskapet. Klarer vi dette, ønsker vi å gå enda tyngre inn i festivalen, enten via eierskap eller gjennom en annen form for samarbeid.