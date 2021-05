Kommentar

Kommentar: Musikken vant

Av Tor Martin Bøe

PÅ ATTENDE: Andreas «TIX» Haukeland klarte ikke å komme seg inn på øverste halvdel av resultatlisten under Eurovision Song Contest lørdag kveld. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / EPA

TIX bydde på seg selv. Europa valgte rock.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingen hadde vel egentlig trodd at TIX skulle stå igjen på toppen etter Eurovison Song Contest 2021. Ikke bookmakerne. Ikke de mange ekspertene. Ikke engang hovedpersonen selv.

I følge den siste instagramoppdateringen til TIX før finalen er det heller ikke det som har vært poenget: «Jeg vet at det for mange er viktig å oppnå høyest mulig resultat i kveld. Jeg skal prøve å gjøre dere alle stolte, men akkurat poengsummen er ikke viktig for meg. Ikke alle kommer til å forstå kveldens opptreden, men for de som forstår budskapet kommer det nok til å bety mye.»

les også TIX før Eurovision-finalen: – Vet ikke hva jeg kommer til å finne på

TIX har brukt det meste av egen PR-energi i Rotterdam til å bygge fortellingen om seg selv og inkludere andre i den. Både gjennom møter med ungdommer med Tourettes i Nederland og at han har vist fram ticsene sine i både semifinalen og finalen.

Et sjarmerende sidespor har vært den gryende romansen med Aserbaijans Efendi. Begge disse narrativene har vært mer sentrale i dekningen enn det musikalske.

Det ligger en slags vinnende selvinnsikt i det.

VINNERNE: Italia vant årets Eurovision og skal arrangere den 66. utgaven av låtskriver-konkurransen i 2022. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Seieren i den norske finalen er tett knyttet til hva Andreas Haukeland har bygget opp i løpet av det siste året. En fortelling som har nådd bredere ut i Europa enn man skulle tro, basert på hjerter, likes og oppfatninger i ulike sosiale medier.

Det er også en fortelling som man ikke kan få fram til 200 millioner europeiske TV-seere i løpet av noen få uker. Og om fagjuryene skulle vise seg å være kynikere som mangler all kontakt med sitt indre sjelsliv, skulle det ganske mye til for at Norge skulle hanket inn enorme mengder poeng i en uvanlig sterk musikalsk Eurovision-finale. Det tror jeg Andreas Haukeland har forstått for lenge siden.

Det var selvsagt svake låter også med, noe annet ville vært rart i heat med 39 deltagere. Men sett under ett er 2021 er et musikalsk overraskende solid ESC-år. Derfor vaket Norge på 22. plass, med bare 15 poeng etter at fagjuryen hadde sagt sitt. Fortellingen til TIX er sterk. Låten isolert er ikke like solid.

De som mener av at folkejuryen skal telle mer, fikk også motbør: I 2019 var KEiiNO på 15. plass med 47 poeng ved samme sjekkpunkt. De endte til slutt på femte.

les også TIX vil registrere artistnavnet som varemerke

I år er det ikke like stor variasjon mellom fagjury og folkejury. Ukraina løftet seg opp fra niende til femte. Malta falt fra tredje til syvende. Italia gikk fra fjerde til første. Norge gikk altså fra 22. til 18. plass. Og kom sist av dem som gikk videre i første semifinale.

Storbritannia fikk null poeng av begge, noe som er imponerende i seg selv.

les også Historien om TIX: – Nervøs for at ticsene skal bli for ille

I etterkant er det for så vidt interessant at Norge kunne ha sendt rockens forsvarer, Jørn Lande, til et kontinent som enten vil ha store vokalprestasjoner (Sveits og Frankrike) eller rock (Italia og Finland).

Til slutt seiret nemlig noe så gammeldags som et rockeband. For første gang siden 2006, da Finland vant med Lordi. Finnene vant på en blanding av masker og sinte gitarer. Italias bidrag handler mer om musikken, om låten, enn om alt det andre rundt.

les også Tix fra russeharry til rap-eliten

Det betyr ikke at NRK skal satse kun på rock i rekrutteringen til neste års MGP, eller at rock er tilbake for fullt.

Selv de som ikke snakker flytende italiensk kommer til å få med seg at låttittelen «Zitti e buoni» kan oversettes med noe sånn som «Hold kjeft og lytt».

Det er ikke det dummeste når man skal høre på musikk.