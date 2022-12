MÅ UTSETTE: Kurt Nilsen er rammet av corona og må utsette konsertene i Oslo Spektrum i kveld og i morgen. Mandagens konsert gikk etter planen, men tirsdag morgen ble Nilsen syk.

Kurt Nilsen coronasyk – må utsette konserter igjen

I fjor måtte Kurt Nilsen (44) flytte sine avsluttende juleturné-konserter til i år på grunn av corona. Nå fortsetter corona-marerittet; konsertene i Oslo Spektrum i kveld, tirsdag, og i morgen må utsettes.

– De to gjenværende, utsolgte konsertene i Oslo Spektrum lar seg dessverre ikke gjennomføre. Nok en gang er det coronaen som har innhentet oss. De to foregående gangene har det vært nedstengning, nå er det Kurt selv som har fått corona, sier Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen, til VG.

Dermed blir det julekonserter også neste år for Kurt Nilsen. De to gjenværende konsertene blir nå avholdt 20. og 21. desember i 2023. Alle med billetter til de to konsertene i kveld og i morgen vil bli kontaktet og få tilbud om å overføre årets billetter til neste år.

– Vi fikk en magisk aften i Oslo Spektrum i går kveld, men idet han går av scenen, kjenner Kurt at alt ikke er helt som det skal. Og i dag tidlig våkner han altså med corona, sier Karlsen.

Han er i likhet med de andre involverte dypt ulykkelig over å måtte avlyse bare noen timer før konsertstart.

– Vi er selvfølgelig veldig lei oss. Det er tårer i øynene både hos Kurt og resten av produksjonen. Det virker som om skjebnen ikke vil at vi skal avslutte dette juleeventyret, sier Jan Fredrik Karlsen.

Kurt Nilsen deler selv den leie nyheten på Instagram.

«Unnskyld. Det er med knust hjerte jeg må informere dere om at jeg dessverre må alyse de resterende konsertene i Oslo Spektrum», skriver han.

Kurt Nilsen retter også en takk til alle som har kommet på årets julekonserter, og hilser spesielt til de som hadde billetter til i kveld og i morgen.

«Så kjære publikum, det ser ut som som at 2022 ikke blir det siste året med julesang likevel», skriver Nilsen.

Les også Kurt Nilsen slutter med juleturneer: – En epoke i karrieren er over Kurt Nilsen (42) har talt; neste år blir det siste med juleturné.

Egentlig signaliserte Kurt Nilsen at han skulle avslutte juleturné-rekken allerede i 2020, men pandemien satte en effektiv stopper for ønsket hans om å «avslutte med et smell» før jul i fjor. Konsertene i Oslo og Bergen ble flyttet til i år på grunn av publikumsrestriksjoner.

– Det finnes ingen ordning pr. i dag som kan kompensere for de enorme tapene vi vil oppleve som følge av de nye restriksjonene. Dermed blir det uforsvarlig og uaktuelt å gjennomføre disse konsertene som planlagt, forklarte Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen, til VG den gangen.

Det handlet om i alt 41.000 billetter for Oslo og Bergen og en beregnet omsetningssvikt på 25 millioner kroner. Til orientering hadde den daværende, videreførte kompensasjonsordning for kulturlivet for november og desember en maksimumsstøtte på 3,5 millioner kroner.