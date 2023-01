UØNSKET: Phil Anselmos Pantera hjemsøkes av flere år gamle rasistiske sleivbemerkninger som nå fører til at bandet ikke er ønsket til Tyskland og Østerrike i sommer.

Pantera droppes av gigantfestivaler - kommer til Norge

Metal-legendene i Pantera er fjernet fra plakaten til de tyske storfestivalene Rock am Ring og Rock im Park til sommeren. Tons of Rock i Oslo ønsker imidlertid velkommen.

Også en festival i Wien har valgt å fjerne Pantera fra plakaten.

Det er en syv år gammel episode med Panteras frontfigur, Phil Anselmo, som nå dras frem igjen. I klippet, som finnes på YouTube, gjør Anselmo noe som minner sterkt om en nazihilsen mens han brøler «white power».

Det faller tyskerne tungt for brystet, ikke minst fordi Rock im Park skjer på samme sted i Nürnberg som nazistene holdt sine gigantsamlinger på 1930-tallet.

«De siste ukene har vi hatt mange intensive samtaler med artister, våre partnere og dere, festival-fansen. Vi har hele tiden forsøkt å finne en løsning på kritikken sammen, og har bestemt oss for å fjerne bandet fra plakaten, skrev festivalen i en Facebook-post.

Pantera var et av 1990-tallets mest populære og betydningsfulle metalband som kom sammen igjen i fjor etter tyve års pause.

Tons of Rock-festivalen i Oslo har også Pantera på plakaten i sommer. Dit er Pantera velkommen.

Lars Tefre Baade i Tons of Rock sier til VG at det ikke har kommet noen nye opplysninger i denne saken som gjør at Pantera ikke skal spille på årets Tons of Rock.

– Phil Anselmo har beklaget offentlig sin uakseptable oppførsel fra 2016 en rekke ganger, og Tons of Rock tror på å gi alle nye sjanser og ser frem til å oppleve disse legendene på Ekebergsletta til sommeren, sier han.

Dette er en likelydende forklaring som den danske Copenhell-festivalen har kommet med. De ønsker også Pantera velkommen.

Phil Anselmos nazihilsen og rasistiske utbrudd i 2016 kom i forbindelse med dette årets Dimebash, en årlig minnemarkering for det tidligere Pantera-medlemmet Dimebag Darrell som ble skutt og drept på scenen under en konsert i 2004.