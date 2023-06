NYANSER AV BLÅTT: På «But Here We Are» lykkes Dave Grohl med det meste han prøver seg på.

Plateanmeldelse: Foo Fighters – «But Here We Are»: Mektig sorgforløsning

Dave Grohl hyller sin avdøde bandkompis Taylor Hawkins med et rikt, variert og vellykket album.

Det desidert mørkeste kapittelet i Foo Fighters snart 30 år lange karriere ble skrevet 25. mars i fjor, da bandets høyt elskede trommis Taylor Hawkins ble funnet død på hotellrommet sitt i Bogotá, Colombia før en konsert. Han ble 50.

At dette tapet ville prege det neste utspillet til Dave Grohl og hans gjenværende bandkolleger, kan neppe komme overraskende på noen. At tragedien direkte har resultert i gruppens mest inspirerte album siden, vel, debuten fra 1995 – som jo også kom i kjølvannet av Kurt Cobains død – er både paradoksalt og nærmest mirakuløst.

«But Here We Are», Foo Fighters’ ellevte studioalbum, makter nemlig å være en musikalsk potent meditasjon over tap og sorg, der utforskertrangen fra det nevnte ‘95-albumet møter en Grohl som har utvidet det kunstneriske verktøyskrinet betraktelig siden den gang.

Powerpop-umiddelbare «Under You», det intense tittelsporet og den vakre shoegaze-rusleren «Show Me How» tilhører alle bandets fineste øyeblikk, og enklere låter som «Nothing at All» og «Beyond Me» fungerer også – om enn først og fremst i kraft av hovedpersonens hørbare vilje til å kikke inn i avgrunnen.

Avslutningen er både opprivende og mesterlig: Det ti minutter lange eposet «The Teacher» bukter seg i flere ulike retninger før det strekker ut vingene og imploderer i hvit støy, mens vuggesangen «Rest» dirrer av nerve og og nærhet.

Tross et bekmørkt bakteppe: Med «But Here We Are» beviser Foo Fighters for første gang på årevis at de er et band verden faktisk trenger.

BESTE LÅT: «The Teacher»