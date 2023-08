TIDLIGERE UNG: Miley Cyrus mener hun er blitt så gammel at det er på tide å se tilbake. Hun om det.

Ukens låter: Miley Cyrus, Matoma og Martin Hazy

I tillegg til både lys og mørke fra Bergen, TikTok-helt fra Houston og gjenfunnet tøys fra Selena Gomez. Samt en indre, skjult, sammenheng i nesten alt.

Matoma – «Bittersweet»

Teksten er noe av det dummeste jeg har hørt: «I’m alive, but a part of me always dies when you’re on my mind». Ja vel. Samtidig er det ting å glede seg over årets SJETTE Matoma-låt: De melankolske kvintene og arpeggioene kunne lett vært fra et ukjent samarbeid mellom for eksempel Leftfield og Röyksopp. Her leverer Flisas fineste. Like fullt bittert med den sutrete vokalen.

Madeleine the Person – «Tantrum»

TikTok-sensasjonen fra Houston har ikke helt klart å følge opp «Mean» (2022). «Tantrum» gjør nok heller ikke det. Den klarer på sitt eget vis å skape henrivende gitarbasert stemning som ligger nærmere Olivia Rodrigo enn Miley Cyrus. Bare uten alt agget. Ja, til tross for at låttittelen skulle tilsi det motsatte.

Michelle Ullestad – «Alle jeg har elsket»

Oi, her har det gått helt galt for plateselskapet. Det er helt klart «eg» som har elsket, når artisten er bergensk. Uansett: Denne rulletekstlåten for romantisk komedie med solnedgangsutsikt er litt for mumlede manisk til å virkelig bli elsket. Nydelig strykerarrangement, til tross.

Martin Hazy – «Danser Aleine»

Landets mørkeste rapvokal avsluttet Bergenfest så solid at den føltes som et nødvendig postludium til Vaularkonserten rett før. «Danser Aleine» var ikke der, men fanger den dunkle bangerstemningen som Hazy er helt alene om. For folk som aldri vil drømme om å komme inn på Berghain, men heller vil danse i regnet. Selvfølgelig rimer det på aleine.

Selena Gomez – «Single Soon»

Enda en norsk super: Cashmere Cat er tilbake ved Gomez’ side. «Single Soon». Den lettbente tyggispopen med slepende basslinje skulle egentlig vært en del av «Rare» (2020), men ble forkastet. Denne omarbeidede versjonen er akkurat så bevisst naiv og teit at den er vanskelig å mislike. Men enda vanskeligere å virkelig elske.

Malin Pettersen – «What a start to a morning»

Hyperpop på halv hastighet? Ubevisst Lill Lindfors-tolkning? Elephant 6-indie på dobbel? Hvilken kategori Malin Pettersen egentlig tilhører er ikke så viktig. Det sentrale er at denne handlekraftige overskuddspoplåten bare blir bedre og bedre. Dessuten kan «What a start to a morning» vise til flere temposkifter enn «Eple» og flere moduleringer enn en hel MGP-finale til sammen. Akkurat som de fleste morgener.

Lars Lillo-Stenberg – «Waiting for the morning»

Ukens andre morgentittel. Også på engelsk, men Lars Lillo-engelsk. En ganske karakteristisk aksent man ikke har hørt i popen siden St. Thomas. Nydelig produsert av luringen HP Gundersen. Lillo-Stenbergs sedvanlig vindskeive vokal er en fascinerende aquired taste i kontrast mot klare slidegitarer og velstelte orgler. Albumet i en jafs blir litt for meget, men det gjør ingenting.

Miley Cyrus – «Used to be Young»

I Spotify-tall har året så langt skjenket Miley Cyrus sin største hit noensinne. Sammen med «Flowers»-teamet utvider hun albumet med en sjelevrengende ballade om fordums dumheter. Teksten er til dels smart referansetung, ikke bare «det var bare andre tider da». Likevel oppleves dette mer som et sluknet punktum, enn et forfriskende kolon. Hør heller på albumets Rhodes-rivende demoversjon av «Flowers».