COUNTRYARTIST: Den svenske artisten måtte hjelpes av scenen under det direktesendte TV-programmet tirsdag i forrige uke.

David Ritschard avlyser alle konserter ut året

Den svenske countryartisten David Ritschard (34) avlyser alle konserter ut året etter at han kollapset på scenen.

Det melder Aftonbladet og viser til en mail fra Södra teatern som er sendt ut til personer som har kjøpt billetter til hans konserter på Mosebacke i Stockholm.

– Etter noen dagers hvile er det besluttet at David Ritschard setter sin turné på pause ut året, heter det i pressemeldingen.

Det skal være snakk om 21 konserter som nå er avlyst.

Tirsdag i forrige uke måtte countryartisten hjelpes av scenen etter å ha kollapset på direktesendt TV.

Hendelsen skjedde under sesongavslutningen av det populære SVT-programmet «Allsång på Skansen», Sveriges versjon av «Allsang på grensen».

Om kollapsen har stjernen blant annet sagt:

– Jeg tror ingen tidligere har brutt sammen to ganger i offentligheten i løpet av et svensk halvår, skrev Ritschard under en bildeserie på Instagram i forrige uke.

Deretter legger han til:

– Men det går bra etter omstendighetene. Takk og beklager, avslutter han.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet sang Ritschard sin egen låt «Duplantis Blues» på scenen før han falt om.

FALT OM: Programleder Pernilla Wahlgren sammen med artisten David Ritschard etter at han falt om på scenen.

Programleder i programmet, Pernilla Wahlgren, måtte fortsette showet videre, men fortalte etter programmet at hun kjente på både glede, drama, uro og lettelse under sesongavslutningen.

– Jeg så at han besvimte og ble veldig bekymret, sa hun og la til:

