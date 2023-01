Tar farvel med Lisa Marie Presley – følg med på VGTV

Mange har tatt turen til Graceland i Memphis for å ta et siste farvel med Lisa Marie Presley.

Lisa Marie Presley døde brått 12. januar–54 år gammel. Søndag valfarter fans av Presley-familien til Elvis Presleys hjem og base for forretningsimperiet, der Lisa Marie får sitt siste hvilested. Også pårørende og Lisa Maries venner deltar

På Gracelands hjemmeside står det et seremonien er en «feiring av Lisa Maries liv».

Ville ikke at det skulle være trist

Minnestunden åpnet med musikkopptak fra Elvis og Lisa Marie, før et gospelkor fremførte «Amazing Grace».

Det ble sagt i åpningstalen at Lisa Marie selv hadde ønsker for hvordan hennes begravelse skulle være når den tid kom.

– Hun hadde klare instruksjoner for denne dagen. Ikke la det bli trist, skal hun ha uttalt, ifølge den ikke navngitte taleren.

– Vi skal forsøke å hedre ditt ønske, sa han.

Lisa Maries nærmeste har sitteplass foran Elvis’ gamle hjem, mens fans har fått ståplass et stykke unna.

Store plakater av Lisa Marie er satt opp på området.

Etter seremonien blir det prosesjon til Lisa Maries grav. Det er et stort sikkerhetsoppbud på området.

IKONISK: Mennesker på vei inn i Elvis’ hjem på Graceland søndag.

Representanter fra den norske Elvis-fanklubben Flaming Star har tatt turen til Graceland for anledningen, for å legge ned minnekrans.

Elvis Presleys eneste datter skal hvile i den såkalte meditasjonshagen, der Elvis ligger gravlagt samme med sine foreldre og bestemor.

Også Lisa Maries sønn, Benjamin Keough, hviler på stedet–tvers overfor sin bestefars grav.

Benjamin tok sitt eget liv i 2020–27 år gammel. Etter at Lisa Marie døde, er det gjort plass for hennes gravsted ved side av sønnen.

GRAVSTED: Elvis Presley hviler her, ved siden av sin bestemor og sine foreldre. Her ser vi fans søndag.

Lisa Marie etterlater seg døtrene Riley Keough (33) og tvillingene Finley og Harper Lockwood (14)–som også er de som arver sin mor.

Hun etterlater seg også moren, Priscilla Presley (77), som var den som kunngjorde datterens bortgang – samt halvbroren Navarone Garibaldi (35).

De siste dagene har mange fans lagt ned blomster, minneord og tent lys utenfor Graceland, til minne om Lisa Marie.

HILSENER: Fansen hedrer Lisa Marie ved Graceland.

Obduksjonen ga ikke noe svar på hvorfor 54-åringen brått gikk bort i forrige uke. Først når flere undersøkelser og analyser er gjort, håper rettsmedisinerne å fastslå hva som gjorde at Lisa kollapset og døde.

Lisa Marie døde på sykehuset i Los Angeles torsdag i forrige uke–to dager etter at hun var gjest på Golden Globe Awards.

Se en rørt Lisa Marie ta til tårene når prisvinner Austin «Elvis» Butler (31) takker henne:

Fire dager før hun døde dukket Lisa Marie overraskende opp på Graceland for å møte Elvis-fans på det som ville vært hennes fars 88-årsdag. Talen ble filmet og delt i sosiale medier.

– Det er en stund siden sist. Jeg har savnet dere, sa en preget Lisa Marie til de fremmøtte 8. januar.

– Jeg bruker å si at dere er de eneste som kan få meg ut av huset. Jeg tuller ikke, sa hun til fansen.

FAMILIE: Elvis og Priscilla Presley med nyfødte Lisa Marie i 1968.

Lisa Maries liv var preget av stor sorg de siste par årene, etter at hun mistet sønnen.

«Jeg har måtte takle død, sorg og tap siden jeg var ni år», skrev Lisa Marie Presley på Instagram i fjor sommer.

Hun var bare ni år da hun mistet pappa.

«Men dette ...», skrev hun etter at sønnen tok sitt liv i 2020.

« ... At min vakre, vakre sønn er død? (...) Som var så lik sin bestefar på så mange måter at det nesten skremte meg? Som fikk meg til å bekymre meg mer enn jeg har gjort for noen annen? Nei. Bare nei. Nei, nei, nei», skrev hun.

2010: Lisa Marie Presley med datteren Riley Keough og sønnen Benjamin keough for 13 år siden. Nå har Riley mistet både mor og bror.

Nå skal mor og sønn ligge side ved side på minnelunden på Graceland.

Presley-familien har en historie med hjerteproblemer. Elvis døde av hjertesvikt i 1977–42 år gammel, sannsynligvis i kombinasjon med rusmisbruk.

Elvis Presleys mor, Gladys Presley, døde av hjertesvikt i 1958–46 år gammel. Alkoholmisbruk skal ha vært en medvirkende årsak.

GRAVSTED: Her hviler Elvis med sine foreldre og bestemor.

