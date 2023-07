OPPTUR: Eva Weel Skram og Thomas Aleksander Nordli Stenersen har grunn til å juble over sine investeringer. Her ved opptreden på TV 2s «Allsang på grensen» i 2021.

Aksjer gir milliondryss for Eva Weel Skram og Thomas Stenersen

Det musikalske ekteparets bigeskjeft har sørget for flere titalls millioner kroner inn i selskapet deres.

Eva Weel Skram (37) har vært et godt synlig navn, stemme og ansikt siden hun var med i «Idol» 2005.

I kjølvannet av sjetteplassen der fant hun både kjærligheten og musikalsk partnerskap i Thomas Stenersen (42).

Duoen hadde flere hits under navnet Eva & The Heartmaker, før hun meldte overgang til norskspråklig solokarriere i 2016 – fortsatt med ektemannen involvert musikalsk.

Parets inntekter fra musikken utgjør imidlertid en mindre andel av familieøkonomien nå.

23,7 mill i pluss

Ved siden av musikken har paret de siste årene drevet med aksjeinvesteringer, via sitt 50/50-eide selskap Heartmakermusic AS.

I 2016 investerte selskapet sine første 100.000 kroner i aksjer.

Dette ga etter hvert avkastning, og i 2021 ble det for første gang millionbeløp på dem i finansinntekter finansinntekterFinansinntekter er for eksempel valutagevinst, renteinntekter og aksjeutbytte. Skiller seg fra driftsinntekter, som er det et foretak har fra salg av varer og tjenester., nærmere bestemt 1,9 millioner kroner.

MØTTES: Eva Weel Skram var med i 2016-sesongen av «Hver gang vi møtes», sammen med blant andre Unni Wilhelmsen (t.v.) og Wenche Myhre.

I selskapets ferske regnskap for 2022 har den posten økt formidabelt: I fjor kunne ekteparet notere 21,3 millioner i finansinntekter.

Med øvrige inntekter inkludert, landet Heartmakermusic AS på 23,7 millioner i overskudd før skatt i 2022 – mot 6,6 millioner i 2021.

HØYTSVEVENDE: Eva Weel Skram og Thomas Stenersen i helikopter over Giskefestivalen utenfor Ålesund i 2010.

Selskapet har sysselsatt to årsverk, og betalte ut 3,3 millioner i lønn i fjor, i tillegg til 2,5 millioner i utbytte.

VG har vært i kontakt med ekteparet, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Pusterom

2022-regnskapet viser at Heartmakermusic AS eide aksjer for 44,7 millioner ved utgangen av 2022, mot 16,7 millioner i 2021 og 4,9 millioner i 2020.

Det står også oppført 15 millioner i gjeld som er lånefinansiering av aksjekjøp. I 2021 var selskapets tilsvarende gjeld på syv millioner.

Thomas Stenersen har tidligere fortalt Dagens Næringsliv at han synes aksjehandel er en deilig avveksling fra hovedgeskjeften som musiker og produsent.

– Det er et ufølsomt arbeide og et pusterom fra musikken, som er det vi jobber knallhardt med, sa han til avisen i mars.

Av DN-saken fremgår det at Stenersen driver med investeringsarbeidet hjemmefra, basert på egen research og innimellom tips fra ulike meglerhus, mens ektefellen vier sin tid til musikken.

