OMSTRIDT: Flere kvinner står nå frem med påstander om seksuell trakassering fra Rammsteins vokalist Till Lindemann (til venstre). Her er han avbildet sammen med Peter Tägtgren. Sammen utgjør de Rammstein-vokalistens sideprosjekt, Lindemann.

Rammstein-skandalen: − En «åpen» hemmelighet

Rammstein-vokalist Till Lindemanns (60) angivelige jakt på seksuelle tjenester fra sine konsertfans skal ha vært en velkjent bransjehemmelighet.

Det hevder Aeneas Hohenadl i eventfirmaet Riggingwerk til tyske Die Welt.

Han sikter da til de små rommene under scenen som skal ha blitt kalt «suck box» hvor nøye utvalgte kvinner ble ledet inn til for å utføre seksuelle tjenester på Lindemann, ifølge Hohenadl.

– Dette er en «åpen» hemmelighet i bransjen, sier Hohenadl til Die Welt.

Hans firma har blant annet jobbet med gigantfestivalen Rock Am Ring og artisten Udo Lindenberg, men også vært underleverandør til Rammstein-konserter.

Ifølge Hohenadl visste crewet hans utmerket godt om både rommene under scenen og den såkalte Rad 0, der kvinnelige fans ble plukket opp og fulgt bak scenen for å møte Till Lindemann.

Sikkerhetsvakter skal også ha gått mellom radene på utkikk etter yngre kvinner under Rammsteins konserter. Nå oppfordrer Hohenadl bransjen til å bryte stillheten og reagere på det som har kommet frem. Samtidig ber han andre bransjeaktører om ikke å samarbeide med Till Lindemann og Rammstein i fremtiden.

– Som selskap distanserer vi oss fra bandet Rammstein, sier Hohenadl til Die Welt.

VG har tidligere omtalt at flere kvinner har kommet med sterke anklager mot vokalisten og apparatet rundt ham. Anklagene handler om overgrep mot kvinnelige fans på konserter.

Bandet har avvist påstandene.

– Anklagene har rammet oss alle veldig hardt, og vi tar dem ekstremt alvorlig, skrev Rammstein på sin Instagram-konto da anklagene ble kjent.

Den foreløpig siste kvinnen som skal ha blitt forulempet av Rammsteins vokalist er nordirske Shelby Lynn. Hun forteller til BBC at hun spurte om dette var en «sex-greie» da hun fikk tilbudet om å bli med på et møte med Till Lindemann i «suck box» under scenen før konserten i Vilnius i mai.

Dette ble avvist, men Lynn forsto raskt at dette likevel var tilfelle:

– Till kommer inn, og jeg sier umiddelbart; «Till, hvis du er her for sex, så kommer jeg ikke til å være med på det», forteller hun til BBC, hvorpå Lindemann, ifølge henne, skal ha blitt rasende og forlatt rommet.

Tidligere denne uken snakket NRK med norske Tone Elisabeth Irgens som også var til stede på konserten i Vilnius.

Der fortalte Irgens at hun ble vitne til at vakter geleidet en håndfull «veldig pene jenter» foran rekkverkene.

– Det var veldig lett å legge merke til. De var ikke kledd som resten av oss, i svart, men i sommerklær. De så ikke ut som typiske fans, sa Irgens til NRK.

Slik så det ut da Rammstein gjestet Bjerke travbane i Oslo i fjor!

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post