ROCKEVETERAN: Ozzy Osbourne, her under Grammy Awards i 2020.

Fortvilet Ozzy Osbourne avlyser Europa-turneen

«Dette er trolig noe av det tyngste jeg noensinne har måttet dele med fansen», skriver Ozzy Osbourne onsdag.

Helsen setter nemlig en stopper for 74-åringens planlagte turné i England og resten av Europa.

«Som dere nok alle vet, denne måneden for fire år siden, var jeg i en ulykke og skadet ryggraden», skriver rockeikonet på Twitter.

Osbourne, som i tillegg lider av Parkinson, forsikrer om at alt han har ønsket og tatt sikte på, har vært å komme tilbake på scenen.

«Sangstemmen min er fin. Men – etter tre operasjoner, stamcellebehandlinger, uendelig mange fysioterapitimer og nå nylig metakognitiv terapi, er kroppen min fortsatt veldig svak».

Osbourne forklarer videre at han er ydmyk med tanke på fansens tålmodighet for at de har holdt på sine billetter. Men nå har han innsett at det ikke er noen annen utvei enn å avlyse den forestående turneen.

Han skriver at han ikke hadde taklet all reisingen.

«Tro meg når jeg sier at tanken på å skuffe fansen min, virkelig ødelegger meg mer enn dere noensinne vil forstå».

Han etterlater ikke stort håp om at det blir noen ny turnéplan – i hvert fall ikke en tilsvarende.

«Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle runde av min turnévirksomhet på denne måten», skriver Black Sabbath-stjernen.

Han opplyser imidlertid at teamet hans nå sjekker muligheten for å booke konserter som innebærer at han slipper å forflytte seg fra land til land og by til by.

Artikkelen oppdateres.