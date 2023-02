ADVARER SVERIGE: Aftonbladets kommentator mener at Alessandra Mele (20) blir en utfordring å slå i Eurovision.

Aftonbladets Eurovision-ekspert om Melodi Grand Prix-vinner Alessandra: − Kommer til å bli farlig

Den svenske storavisens ESC-kommentator har stor tro på Norges låt – og synes den minner en god del om et svensk bidrag fra i fjor.

Torbjörn «Tobbe» Ek, Aftonbladets veteranreporter og -kommentator om Eurovision Song Contest og svenskenes variant av Melodi Grand Prix – Melodifestivalen, ofte kalt «Mello» – er svært begeistret over Alessandra Meles MGP-vinnerlåt «Queen Of Kings».

– Se opp Mello, den norske Klara Hammarström-kopien kommer til å bli farlig i Eurovision, advarer han i sin Aftonbladet-blogg.

Hammarström deltok i fjorårets Melodifestival, hvor hun tok seg til finalen med låten «Run To The Hills».

Den endte på sjetteplass, men ble like fullt en nummer én-hit i Sverige, hvor oppslutningen rundt Melodifestivalen generelt er stor.

Tobbe Ek mener at det føles litt som om det var Hammarström som vant MGP i helgen – og skriver at en av Hammarströms låtskrivere sier seg enig i det.

Ek understreker imidlertid at også «Run To The Hills» lånte mye fra et Mello-bidrag fra året før der igjen, Lum!x’ «Thunder».

Og at det ikke er snakk om plagiat, men at både lydbilde, følelse og driv er sammenfallende for «Queen Of Kings» og de nevnte svenske låtene.

Risiko for Sverige

Ek trekker også frem at «Queen Of Kings» har gått viralt og fått mye oppmerksomhet utenlands, selv før den vant MGP i helgen.

– Jeg har en følelse av at «Queen Of Kings», med sitt enkle, klare, feministiske power-budskap, kan være farlig i årets Eurovision. Likhetene med Klara Hammarström vil selvsagt gjøre mange i Sverige litt irriterte, men det tror jeg lett kan ristes av, og i mai er det en risiko for at Sverige ser seg forbikjørt av Norge som fanfavoritt, med denne sterke, kule låten, skriver han.

LIGNER LÅTENE? Klara Hammarström, her på scenen under Melodifestivalen i 2022.

For en pekepinn på Melodifestivalens popularitet i Sverige: Den første delfinalen deres, som gikk nå i helgen, ble sett av 2,8 millioner.

Den norske finalen ble sett av en knapp million, for NRK en stor opptur fra fjoråret. Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge, ti millioner mot våre fem.

Slå Norge i det minste

Like fullt: Hvem som vinner Melodi Grand Prix er stort sett en ikke-nyhet i Sverige.

I medieovervåkningstjenesten Atekst er det fint lite å finne om Alessandra og lørdagens MGP-finale i svenske medier.

– Men det er heller ikke så ofte at den norske MGP-vinneren er en viral hit og internasjonal snakkis. Derfor synes jeg det var grunn til å gjøre våre svenske lesere oppmerksomme på Alessandra, sier Tobbe Ek til VG.

SVENSK EKSPERT: Aftonbladets Torbjörn Ek.

Ifølge ham har «Queen Of Kings» vært en snakkis i svenske Mello-kretser i flere uker – særlig på grunn av diskusjonen rundt den norske vinnerlåten og «Run To The Hills».

– Men en annen grunn til å fortelle om den norske MGP-vinneren er selvsagt å vise hvilke konkurrenter vår svenske Mello-vinner skal ha, sier Ek.

– Og vi svensker vil i det minste slå Norge, så da må vi stemme på et bidrag som er enda bedre enn den norske vinneren!

VG har bedt Alessandra Mele og hennes plateselskap Universal om kommentar til saken.