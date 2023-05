MOR OG DATTER: Lynne Spears og Britney Spears, her avbildet ved ulike anledninger for flere år siden.

TMZ: Britney fikk besøk av mamma etter år med isfront

Hele verden har vært vitne til skittentøyvasken i Spears-familien. Hva som ble sagt under onsdagens møte, er imidlertid ikke kjent.

TMZ skriver at Lynne Spears (68) for første gang på mange år har møtt Britney (40) ansikt til ansikt.

Det skal ha skjedd i Britneys eget hjem i Los Angeles. Nettstedet har bilder av mamma Spears på flyplassen i L.A. onsdag morgen. Hun fløy angivelig inn fra Louisiana, der hun har sin faste base.

Kilder opplyser til TMZ at Lynne Spears først skal ha blitt kjørt til Britneys manager, Cade Hudson, og at hun deretter tok en Uber til datterens hus.

TMZ har bilder av det som skal være bilen med moren, som kjører inn til popstjernens hjem.

Helt siden Britney i 2021 vitnet i retten om det hun hevdet var uutholdelige forhold under det 14 år lange vergemålet vergemåletBritneys far ble oppnevnt om datterens verge etter hennes kollaps i 2007, har det vært dårlig stemning i familien.

Britney har flere ganger de siste par årene hudflettet foreldrene, søsteren og broren. Ingen i familien var invitert da hun giftet seg med Sam Asghari (29) sommeren for to år siden.

Moren tryglet

I august i fjor gikk mamma Lynne ut på Instagram med åpen bønn til datteren. Der bedyret 68-åringen at hun alltid har hatt Britneys beste i tankene.

«Jeg har aldri – og kommer aldri til – å vende deg ryggen! Alle dine avvisninger hver gang jeg har flydd ut eller ringt, gjør at jeg mister håpet! Jeg har prøvd alt. Jeg elsker deg så høyt, men denne samtalene er en du og jeg må ta, og bare du og jeg alene, ansikt til ansikt i det private», skrev Lynne Spears.

Nå skal det altså ha skjedd. Kildene hevder at også Britneys ektemann var hjemme da svigermoren kom på visitt.

Besøket skal ha vart i om lag to timer.

Etter at Lynne Spears hadde reist, satte Britney seg bak rattet i bilen og kjørte bort fra hjemmet, med Sam i passasjersetet.

Paret returnerte etter en stund.

Britney har i ettertid lagt ut flere innlegg på Instagram, men hun sier ingenting der om det påståtte møtet med moren.

Heller ikke Lynne Spears har uttalt seg.

EKTEPAR: Britney Spears og Sam Asghari i 2019.

Selv om det var faren, Jamie Spears (70), som var verge for datteren, har moren vært involvert. I 2021 beskyldte Britney moren for å være hjernen bak vergemålet.

Lynne Spears ble separert fra Britneys far i 2002, etter 30 års ekteskap. Skilsmissen var et faktum året etter. Da uttalte Britney i pressen at hun var glad for skilsmissen, og at hun gjerne hadde sett at den hadde funnet sted tidligere.

