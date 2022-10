SLUTT: Miguel og Nazanin Mandi på en filmpremiere i Los Angeles 18. juli i år.

Miguel skal skilles

Kona til den amerikanske artisten Miguel har søkt om skilsmisse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Miguel (36) og Nazanin Mandi (36) har holdt sammen i 17 år, men giftet seg ikke før i 2018. Nå er ekteskapet ved veis ende.

People og en rekke andre medier omtaler dokumenter fra Superior Court i Los Angeles, som viser at Mandi denne uken har søkt om skilsmisse – og oppgitt standardfrasen «uforenlige forskjeller» som begrunnelse.

Hun ber samtidig om at eiendeler fordeles i henhold til en ekteskapskontrakt de skal ha inngått. Paret har ikke barn sammen.

Miguel Jontel Pimentel, som er hans fulle navn, møtte Mandi da de begge var 18 år. de forlovet seg i 2016. Artistens representanter har ikke besvart henvendelser fra amerikanske medier.

Nylig gjenforent

De to tok ut separasjon i fjor, men ble gjenforent. Så sent som for litt over to måneder siden viste paret seg sammen på rød løper i Hollywood.

Begge er aktive på Instagram, han for sine 4,7 millioner følgere og hun for sine 1,7 millioner følgere.

Nazanin, som omtaler seg selv som livscoach, har postet en rekke meldinger om å finne sin indre styrke og sin indre skjønnhet. Miguel som er skuespiller på si, har forholdt seg taus om personlige ting.

Miguel opptrådte i Norge i 2013, på Hovefestivalen i Arendal.

Tilbakeblikk på Miguels mislykkede scenestunt i Las Vegas i 2013: