Rammstein-trommeslageren: − Jeg er i sjokk

Trommisen skriver på Instagram at vokalist Till Lindemann (60) – som nå etterforskes for overgrep mot kvinnelige fans – har «skapt sin egen boble» og tatt avstand fra resten av bandet.

– De siste ukenes anklager har sjokkert oss som band og meg som person. Dere fans også, skriver Rammstein-trommeslager Christoph Schneider (57) på Instagram fredag ettermiddag.

– Jeg er i sjokk over tingene som har blitt delt på sosiale medier og i pressen og på trykk om sangeren vår, fortsetter han.

VG har tidligere omtalt at flere kvinner kommer med sterke anklager mot vokalist Till Lindemann og apparatet rundt ham.

Anklagene handler om overgrep mot kvinnelige fans på konserter. Bandet har avvist påstandene.

Etterforskningen ble kjent onsdag, og er iverksatt av statsadvokaten i Berlin.

BBC skriver at Lindemann selv avviser beskyldningene, og at hans advokater sier at de er «uten unntak usanne». Advokatene har også sagt at de vil ta juridiske skritt de som står bak anklagene, skriver CNN.

– Skapt sin egen boble

Christoph Schneider gjør det klart at han ikke tror det har foregått noe regelrett lovbrudd ved vokalist Lindemanns fester etter bandets konserter.

Han nevner sløvende medikamenter som eksempel på noe han ikke tror er blitt brukt på fansen.

– Alt jeg hørte om Tills fester var at det var voksne som feiret sammen. Og likevel ser det ut til å ha skjedd ting som – selv om det er juridisk OK – jeg personlig ikke synes er OK. Det har vokst frem visse strukturer som går utover de andre bandmedlemmenes grenser og verdier.

Schneider håper at folk ikke forveksler Lindemanns fester med Rammsteins offisieller aftershow-fester.

– Till har tatt avstand fra oss de siste årene og skapt sin egen boble. Med sine egne folk, sine egne fester, sine egne prosjekter. Det gjør meg trist, definitivt.

Trommeslageren melder videre at han tror på sin vokalist, som skal ha sagt at han bare vil at hans nachspielgjester skal hygge seg.

– Hvordan akkurat disse gjestene hadde forestilt seg dette, skiller seg imidlertid tilsynelatende fra hans egne ideer på noen områder.

Turbulensen rundt Rammstein tilspisset seg etter at nordirske Shelby Lynn (24) anklaget medlemmer i bandet for å ha dopet henne.

Ifølge kvinnen skal hun ha blitt ledet inn i et lite rom av bandets ansatte og blitt introdusert for Lindemann.

Lynn hevder at dette skjedde i forbindelse med en konsert i Vilnius. Hun skal ha befunnet seg på «rad null», rett foran scenen.

Kvinnene skal ha blitt utvalgt av russiske Aljona Makeeva, som hadde tittelen «castingdirektør» før hun ifølge Frankfurger Allgemeine fikk sparken.

Flere kvinner har stått frem med lignende historier.

– Fortjente en flott konsert

Trommeslager Schneider adresserer Lynn spesifikt i sitt Instagram-innlegg:

– Jeg beklager til alle som ikke ble behandlet vennlig eller følte seg utrygge backstage hos oss. Også til Shelby, hun fortjente en flott konsert og en fantastisk kveld.

Han understreker imidlertid at alle gjester «i kulissene» står fritt til å forlate området, og at alle flasker med drikke som deles ut er nyåpnet etter å ha vært forseglet.

– Jeg vil ikke at hele denne offentlige striden om bandet vårt skal gi næring til ytterpunktene: Verken beistet sosiale medier, som ennå ikke er temmet av samfunnet vårt, eller paternalistiske tendenser til å nekte kvinner i midten av 20-årene muligheten til å ta selvbestemte avgjørelser om sin seksualitet.

Schneider påpeker at han ønsker at folk som har blitt utsatt for noe skal tørre å si i fra, og runder av innlegget med å skrive at alle seks medlemmene i bandet «står sammen».

