BRUNETTE: Selena Gomez var blondine en kort periode nylig, men nå er hun mørk igjen – her på en motevisning i New York i februar. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES

Selena Gomez slår tilbake mot kroppskritikk

Publisert: 21.03.18 11:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-21T10:03:48Z

Popstjernen Selena Gomez (25) tar nok en gang til motmæle etter å ha blitt hetset for bikinibilder.

Den verdensberømte popstjernen og skuespilleren har figurert i en rekke tabloider de siste dagene etter at paparazzifotografer foreviget henne om bord i en båt sammen med gode venner i helgen.

Bildene viser en tilsynelatende glad og fornøyd Gomez som soler seg på dekk iført badetøy. Arrene etter den ferske nyretransplantasjonen er også synlig.

Bakgrunn : Selena Gomez var livstruende syk

Fansen er glad på Gomez’ vegne, men i kommentarfelt og sosiale medier har 25-åringen måttet tåle mange stygge meldinger som går på hennes kropp.

Artisten kommenterer ikke hetsen direkte, men sammen med et ferskt videoklipp fra nettopp båtturen, skriver hun på Instagram :

« Skjønnhetsmyten og besettelsen rundt det å se perfekt ut, fanger den moderne kvinnen i en endeløs syklus av håpløshet, selvbevissthet og selvforakt, samtidig som hun prøver å oppfylle samfunnets uoppnåelige definisjon av hva som er feilfritt og vakkert », skriver Gomez.

Hun runder av innlegget med å si at hun velger å ta vare på seg selv fordi det er hennes eget ønske, ikke fordi hun hun «må bevise noe for alle andre».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Også i 2015 gikk superstjernen ut i media etter å ha fått negative kommentarer for vektøkning. Også den gangen var det badebilder som utløste stormen . Forskjellen var at det var et bilde hun selv hadde valgt å publisere på Instagram.

– Jeg husker at jeg landet på flyplassen, og at folk ropte til meg at jeg var tykk, fortalte hun den gangen og forklarte at det var aller første gangen hun opplevde å få kritikk for kroppen.

– Selv om jeg hadde gått opp i vekt, så var det helt greit for meg. Det var det jeg ville vise ved å legge ut bildet, uttalte hun.

Gomez tok nylig opp den gamle romansen med popidolet Justin Bieber (23), noe som VG og andre medier viet spalteplass . Nå skal imidlertid forholdet være lagt på is igjen, melder blant annet E! News .

Tilbakeblikk: En 17 år gammel Bieber heiet på kjæresten fra salen – se video under: