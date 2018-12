USKYLDIG?: Premieren på en filmdokumentar om R. Kellys angivelig mørke sider ble stanset mandag kveld. Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Våpentrussel stanset R. Kelly-premiere

Publikum måtte evakuere kinosalen.

Publisert: 06.12.18 12:00

Det melder Buzzfeed.com .

Det var under premieren på dokumentaren «Surviving R. Kelly » i NeueHouse Madison Square i New York at trusselen ble ringt inn fra en anonym person i Chicago.

Dermed ble lysene i salen slått på etter under en time av dokumentaren, og publikum ble bedt om å forlate lokalet av sikkerhetsmessige årsaker.

«Surviving R. Kelly» er en dokumentar som tar for seg livet og karrieren til den populære sangeren, med hovedvekt på de mange beskyldningene om seksuell trakassering, tvang og for å ha ledet en sex-kult.

Allerede i 2002 ble R. Kelly etterforsket av politiet da det dukket opp en video som skal ha vært R. Kelly sammen med en 14 år gammel jente. Artisten ble frikjent på 14 punkter først i 2008.

Flere kvinner har i ettertid anklaget R. Kelly for seksuelt misbruk, og mange av disse var til stede i kinosalen under premieren, som egentlig var en prøvevisning for de tre episodene som selskapet Lifetime har planlagt å sende rett på nyåret.

Beskyldningene mot R. Kelly fikk nytt liv etter #metoo-kampanjen i fjor. Grunnleggeren av kampanjen, Tarana Burke, var også i salen.

– Det som skjedde i kveld var fryktelig, spesielt for kvinnene som modig har delt sine historier, sa Burke etterpå.

Til stede var også andre ofre for seksuell trakassering, deriblant den kjente tv-personligheten Gretchen Carlson fra Fox News som i 2016 saksøkte selskapets styreformann Roger Ailes, en sak som endte i forlik.

R. Kelly er for tiden også midtpunkt i en annen kampanje, MuteRKelly, som går ut på å fjerne all musikk av R. Kelly på strømmetjenester som Spotify. Det har kampanjen ennå ikke klart å gjøre.