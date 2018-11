STOLT: Snoop Dogg foran «trofeet» sitt mandag. Foto: VALERIE MACON / AFP

Snoop Dogg udødeliggjort – takket seg selv

25 år etter at han platedebuterte, fikk rap-rebellen Snoop Dogg (47) sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Publisert: 20.11.18 11:06

Det var en ulastelig antrukket og høytidsstemt Snoop som mandag kunne være med å avduke sin egen stjerne på den ærverdige gaten i Hollywood. Med var også plateprodusent Dr. Dre (53), talkshow-vert Jimmy Kimmel (51) og produsent-ikon Quincy Jones (85).

Etter å ha takket familien og samarbeidspartnere, valgte Snoop ifølge New York Post å hylle seg selv:

– Sist, men ikke minst, vil jeg takke meg . Jeg vil takke for at jeg hadde tro på meg – og takke for at jeg har jobbet så hardt. Jeg vil takke meg for at jeg aldri tar ut en fridag. Og jeg vil takke meg for at jeg aldri har gitt meg. Jeg vil takke for at jeg bare har vært meg selv til enhver tid. Snoop Dogg, du er en «bad motherfucker».

Med det kan man tolke at «motherfucker» er en hedersbetegnelse. Det var likevel ikke det VG-journalist Atle Jørstad (33) ( i dag sjef for VGs Rampelys-redaksjon ) tolket det som da han fikk passet påskrevet av Snoop på norsk jord i 2011 ( artikkelen fortsetter under ):

Rap-veteranen, som opprinnelig heter Calvin Cordozar Broadus Jr., hadde med seg kona Shante Broadus (47) og alle deres tre barn på seremonien. Han kysset varmt på Broadus foran de fremmøtte. De har vært gift siden 1997.

– Tusen takk for at dere ha vært min ryggrad, sa Snoop til familien.

Seremonien fant sted bare fire dager før musikeren kan feire at det er 25 år siden han debuterte med albumet «Doggystyle», som til nå har solgt i over 11 millioner eksemplarer. Han har siden gitt ut 16 studioalbum og vært nominert til Grammy hele 16 ganger. 47-åringen har imidlertid til gode å vinne den gjeve statuetten.

Snoop Doggs stjerne er et resultat av en iherdig kampanje i regi av tilhengerne. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15–20 av disse ender opp med stjerne. Snoops stjerne er nummer 2651.

