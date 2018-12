Mads Hansen knuser superstjernene: Setter årsrekord

MUSIKK 2018-12-06

Mads Hansen (34) står med sine mer enn 2,1 millioner visninger for årets mest sette musikkvideo på YouTube i Norge. Det kan Maroon 5 og Ariana Grande (25) bare drømme om.

For på hjemmebane er det ingen som slår «Spårtsklubben» -kjendis Mads Hansen . «Sommerkroppen» ligger milevis foran alle andre.

Mens Maroon 5 og «Girls Like You feat. Cardi B» har rundt 1,3 millioner visninger, må Drake (32) og Ariana Grande ta til takke med henholdsvis 888.000 og 665.000 visninger her til lands. Altså skiller det 700.000 visninger mellom Hansens landeplage og nummer to på listen.

Det er den tidligere fotballspilleren fornøyd med.

– Jeg synes det er rørende at «upcoming» artister som Drake og Ariana har en plattform å vise seg frem på i Norge. De er jo såpass lovende. Da ser vi at globalisering og internett funker i praksis, spøker Hansen overfor VG.

Når sannheten skal sies, er han overveldet over suksessen. At «Sommerkroppen» skulle slå an så til de grader, var det ingen som kunne spå.

Musikkvideoen ble først og fremst laget for å vises frem i VGTV-programmet «Spårtsklubben». Budsjettet var heller slunkent. Erik Carswell (22) laget videoen gratis, og båten lånte de. Og så brukte Hansen mye tid på å skaffe folk til innspillingen på øya utenfor Moss.

Men låten, som sparker mot plastiske operasjoner, føk rett til topps på listene og ble der i åtte uker.

– Det eneste budsjettet vi hadde på videoen, var to brett med Ramlösa og Cola til statistene, forteller Hansen.

Han røper også en «fun fact», som kanskje ikke publikum har registrert.

– Siden jeg skulle kjøre bar overkropp, tok jeg noen pushups for å pumpe opp. Men det tok tid mellom tagningene, så i enkelte sekvenser kan man faktisk se en mer flatbrystet versjon av meg.

– Kongen av YouTube

Helle Skjervold (33), PR-sjef i Google Norge, sier at det vanligvis er tung, internasjonal dominans på «mest sett»-listene i Norge, og at det er godt gjort av en norsk aktør å kuppe førsteplassen.

– Det er ingen tvil om at Mads Hansen er kongen av YouTube i år. Han er hottere enn både Drake og Ariana Grande. Eks-fotballproffen fra Lier danker ut hele pop-eliten fra USA når vi oppsummerer året på YouTube.

Lenger ned på topp ti-listen finne vi blant andre Bruno Mars (33) , Dua Lipa (23) , nylig avdøde XXXTentacion og Kanye West (41) .

Bra for karrieren

Hansen beskriver «Sommerkroppen» som et fint karrieresteg, om enn ikke bevisst fra hans side.

– Jeg har fått bredere appell. Voksne liker teksten, og unger liker melodien. Men jeg understreker fortsatt at jeg ikke er noen artist. Jeg vet at jeg ikke kan synge, og at låten først og fremst traff på grunn av god promo og «hypen» rundt. Men låten må være ålreit i folks ører – ellers hadde den ikke toppet.

Om kritikken

Hansen irriterer seg over musikkanmeldere og fagfolk som refser denne typen musikk. VGs anmelder Tor Martin Bøe (41) uttalte til NRK nylig at han mener at folk som ikke er musikere, ødelegger for andre.

– Det er latterlig. Hvordan vi ødelegger for andre, skjønner jeg ikke. Jeg vet at jeg er en useriøs artist, men det må da være et mangfold i bransjen. Folk snakker om bra og dårlige musikk, men etter min mening finnes det ikke noe objektivt fasitsvar på det.

Brøt eget løfte

I juni sa Hansen at han var «glassklar på at han aldri ville lage mer musikk» . Men i disse dager er han aktuell med «Spårtsklubben»-julesangen «Juletragedien», som også topper listene. Erik Follestad (29) og Linni Meister (33) synger, mens Hansen er produsent og rapper.

– Ja, dessverre har jeg med noen linjer der. Det smerter meg, for jeg er en mann av mitt ord. Bakgrunnen er et veddemål der jeg lovet å stille som produsent.

– Hva blir det neste?

– Jeg kan ikke skjønne hva det skulle være. Må i så fall bli i en helt annen rolle enn som artist og produsent, svarer Hansen.

Kalas også en YouTube-hit

Helt eksepsjonelt er det ikke at en nordmann topper listen over de mest sette musikkvideoene på YouTube i Norge. Både i 2015 og 2016 toppet Marcus & Martinus.

Google Norge skiller for øvrig mellom musikkvideoer fra store plateselskaper og «annet innhold» som går viralt. Også på listen over «annet innhold» figurerer en norsk artist – Freddy Kalas (28) med NRK Supers «BlimE» – med over 1,3 millioner visninger.

– Grunnen til at vi har kategorisert Kalas BlimE-video på denne listen, er at vi anser BlimE-konseptet til NRK Super som noe litt annet enn en ordinær musikkvideo, ettersom det er en årlig vennskapskampanje med roterende artist. Men hatten av for NRK, som virkelig har klart å nå ut med sitt viktige budskap om inkludering i norske skolegårder, sier Skjervold.

Kalas og BlimE ligger også på 10. plass på listen, med en annen video .

Nummer to på listen over «annet innhold», er den jodlende gutten på Wall Mart, som ble verdenskjent og endte i sofaen hos Ellen DeGeneres takket være et kort amatøropptak som ble lastet opp på YouTube.

– Det viser hvilken mulighet som ligger i plattformen, hvem som helst kan få et verdenspublikum over natten, konkluderer PR-sjefen.