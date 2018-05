HEFTIG: Eleni Foureira på scenen tirsdag. Foto: Armando Franca / TT NYHETSBYRÅN

Hun er den heteste stjernen i Eurovision Song Contest

Publisert: 11.05.18 23:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-05-11T21:11:22Z

Greske Eleni Foureira (31) har seilt opp som soleklar favoritt til å vinne finalen for Kypros lørdag etter sin svært så sexy opptreden i semifinalen tirsdag.

Brennhet i ordets rette forstand, for her er det ikke bare frekke dansebevegelser og dristige klær – sangeren har med flammer og pyroshow på scenen når hun serverer låten «Fuego». Tittelen betyr også «ild».

– Den viser at kvinner kan være sexy og kraftfulle, og at det ikke er noe feil med det, har hun uttalt hun ifølge nettstedet Metro .

At sangeren liker å spille på sex, er også tydelig for hennes mer enn 500.000 følgere på Instagram .

Fått med deg ? Tabben som kan koste svenskene seieren

Til og med Washington Post har viet den europeiske musikkfesten oppmerksomhet:

« I år prøvde Eurovision å tone ned showet. Det funket ikke », konkluderer avisen og siterer en blogger som beskriver Foureiras opptreden som «feberhet»:

« Den største propellen i 2018, er den kypriotiske sangerens kropp. Og når hun rister på håret, kan man føle det ».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foureira, som figurerer helt på topp på bettingoversikten, kan dermed få solid revansj for alle gangene hun har forsøkt seg i konkurransen i Hellas uten å lykkes.

I hjemlandet er 31-åringen også kjent som skuespiller, danser og klesdesigner. Hun har sunget siden 2007 og var tidligere medlem av jentegruppa Mystique. Etter at gruppen ble oppløst i 2009, har hun gått solo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun er kjæreste med den spanske fotballspiller Alberto Botia (29).

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe, skriver til sitt terningkast 3 over låten at «det er ingenting med denne låten man ikke har hørt før»:

« I denne forsamlingen av låter her kan den fint finne på å sose seg inn i toppsjiktet. Den er både blid og oppstemt og har ingen annen agenda enn å være brennende. I motsetning til det meste av annen enkel ropepop som er med i den første semifinalen prøver den heller ikke å være morsom, bare gøyal ».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alexander Rybak og «That’s How You Write A Song» lå på annenplass på bettinglistene før semifinale to, men har siden rast nedover. I skrivende stund figurerer han på åttendeplass, mens Sverige ligger på en sjetteplass. Israel, som lenge var soleklar favoritt , ser ut til å ha funnet en stabil plass som nummer to på bettingoversikten .

Få en smakebit på Kypros og alle de andre låtene i VGTVs lyngjennomgang: