Ga bort millionbeløp til veldedighet

Publisert: 18.05.18 08:56

Ved sin død var Tim «Avicii» Bergling god for nesten 400 millioner kroner. I løpet av sin karriere ga han også bort store summer til veldedighet.

Bergling slo igjennom for fullt i 2011, og allerede i 2012 begynte han å systematisk å gi bort store summer, skriver Expressen .

– Med en gang jeg begynte å tjene mye penger, skjønte jeg at jeg ikke trengte så mye penger, fortalte Tim Bergling i et intervju med SVT i 2013.

I 2012 donerte Avicii alle inntektene fra USA-turneen det året til organisasjonen «Feeding America». Amerikanske Billboard skriver at summen som ble overført til organisasjonen var én million dollar – eller litt i overkant av åtte millioner kroner etter dagens kurs.

Donasjonene skjedde via stiftelsen «House for Hunger» som Avincii og hans manager Ash Pornouri sto bak. I 2013 donerte artisten en million euro, eller nesten 9,5 millioner kroner, til den svenske stiftelsen Radiohjelpen. Samme år støttet Avicii og «House for Hunger» organisasjonen «Feed Foundation» med rundt en halv million kroner.

Fra 2014 innledet han et samarbeid med organisasjonen (RED) i deres kamp mot AIDS

Tim Bergling ble funnet død fredag 20 april. Han ble 28 år gammel og nyheten om hans bortgang rystet fans over hele verden. Spekulasjonene rundt dødsfallet var mange og uken etter publiserte familien hans et åpent brev:

«Vår elskede Tim var en søker, en skjør kunstnersjel som alltid har båret på store, eksistensielle spørsmål», heter det blant annet i brevet.

Et annet sted står det:

«Nå orket han ikke lenger. Han ville få fred.»

