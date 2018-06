SUKSESS: Kygo (t.h.) og Imagine Dragons. Foto: SONY MUSIC

Kygo suser til topps med Imagine Dragons

Publisert: 17.06.18 05:01

MUSIKK 2018-06-17T03:01:40Z

Mye tyder på at Kygo vil få en ny stor hit, sammen med et av verdens største rockband de siste årene.

Kygo -singler går sjelden ubemerket hen. Hans forrige, «Remind Me To Forget», har 142 millioner avspillinger på Spotify – hvilket ikke engang er spesielt mye, etter artistens egen målestokk.

Den nye bærer bud om enda større tall.

Fredag slapp han «Born To Be Yours», et samarbeid med Las Vegas-gruppen Imagine Dragons. Lørdag kveld kan man på nettsiden Kworb se at låten nå er den mest solgte på iTunes globalt.

I USA ligger sangen i skrivende stund som nummer to på iTunes.

På Spotify tar det som regel litt lengre tid før tallene blir store. På streamingtjenestens globale daglige hitliste ble «Born To Be Yours» uansett dagens nest beste nykommer fredag, med 47. plass og litt over 1,3 millioner avspillinger.

Hitparader

Kygo har til nå hatt tre singler på Billboard Hot 100, den offisielle amerikanske hitlisten.

«Firestone» nådde 92. plass. De to andre var samarbeid med etablerte artister: «First Time» med Ellie Goulding gikk til 67. plass, mens «It Ain’t Me» med Selena Gomez kom seg til 10. plass.

Sistnevnte er også Kygos mest avspilte på Spotify til nå, 724 millioner så langt. Omtrent nøyaktig det samme som Imagine Dragons’ to mest populære.

Bandet har hatt fire Topp 10-hits på Billboard Hot 100 til nå, med ytterligere tre på Topp 20.

Topplasseringen deres var med tredjeplass for «Radioactive» i 2012, mens både «Believer» og «Thunder» fikk hver sin fjerdeplass i 2017.

a-has «Take On Me» fra 1985 er til dags dato den eneste norske låten som har toppet den amerikanske hitlisten.