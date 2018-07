GAMLE VENNER: Justin Bieber og Demi Lovato på MTV-fest i 2011. Foto: NTB SCANPIX

Justin Bieber om Demi Lovatos overdose: - Trodde hun var nykter

Publisert: 25.07.18 21:54 Oppdatert: 25.07.18 22:13

MUSIKK 2018-07-25T19:54:11Z

Politiet er usikre på hva popstjernen hadde fått i seg, og kommer ikke til å straffeforfølge henne. Justin Bieber er blant kjendisene som uttrykker støtte.

Den 25 år gamle popstjernen og skuespilleren ble sendt til sykehus tirsdag kveld norsk tid. TMZ var først ute med nyheten, og hevdet å ha kilder som kunne fortelle at Demi Lovato hadde tatt en overdose heroin.

Samme nettsted har nå publisert en video hvor de har møtt Justin Bieber , og spør ham hva han synes om venninnens situasjon.

– Det er forferdelig, er det ikke? Veldig trist. Jeg trodde hun var nykter. Jeg har ikke snakket med henne, men jeg ber for henne og familien hennes, så mye er sikkert, sier Bieber.

Bakgrunn: Demi Lovato innlagt på sykehus

Lovatos familie har tidligere takket for den massive støtten artisten har fått. De har samtidig påpekt at det har vært ukorrekte rykter mikset i nyhetsrapporteringen – uten å spesifisere hva.

Flere amerikanske medier rapporterer at Los Angeles-politiet ikke vil straffeforfølge Lovato. De skal ha funnet doprelatert utstyr i hennes hjem, men skal ikke ha funnet tilstrekkelig med substanser til å kunne fastslå hva som eventuelt ble inntatt.

Politiet har også understreket at det var en medisinsk utrykning, ikke en kriminalsak.

TMZ melder at Lovato holdt fest i Hollywood-hjemmet sitt, men at kun et fåtall gjester var igjen da politiet dukket opp. Disse gjestene skal ikke ha gitt noe informasjon om hva hun hadde fått i seg.

Lovato skal heller ikke ha vært samarbeidsvillig på dette punktet, ifølge The Blast , som skriver at hun mistet bevisstheten først etter ambulansens ankomst.

Samme nettsted rapporterer at flere kilder sier at en sykepleier ved sykehuset har loggført at Lovato har brukt metamfetamin i forkant av innleggelsen, uten at det fremgår hvor mye eller hvor lenge.

Us Weekly skriver at Lovatos rom på sykehuset voktes av sikkerhetsvakter, og at kun personer godkjent av popstjernens mor Dianna De La Garza slipper inn.

Demi Lovato får ikke bare enorm støtte på sosiale medier; tirsdagens episode har også sparket liv i interessen for singelen «Sober», som hun slapp for en måned siden. I låten forteller hun at hun ikke greier å holde seg rusfri lenger.

Sangen fikk en beskjeden mottagelse til Lovato-låt å være, og nådde 58. plass på den offisielle amerikanske hitlisten.

I løpet av det siste døgnet har den imidlertid sust oppover den amerikanske iTunes-listen, hvor den i skrivende stund ligger på tredjeplass.