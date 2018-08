HYLLET: Madonna hyllet Aretha Franklin under VMA natt til tirsdag. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Madonna hyllet Aretha Franklin på MTV-prisutdeling

På VMA-utdelingen natt til mandag gikk rapperen Logic med «F*ck the Wall»-T-skjorte og hadde med seg migrantbarn på scenen. Madonna hyllet Aretha Franklin.

Den stjernespekkede Video Music Awards-utdelingen gikk av stabelen i New York mandag kveld lokal tid.

Foruten musikk og fest, ble det også plass til et par politiske stikk fra scenen.

Skuespillerne Blake Lively og Anna Kendrick delte ut prisen for Beste popvideo til Ariana Grande for «No Tears Left to Cry». Grande takket fansen, familien og forlovenden – som hun omtalte som «Pete Davidson – takk for at du eksisterer».

Deretter entret Logic scenen for å fremføre «One Day» med Ryan Tedder, men sammen med Logic kom ifølge CBS News også en gjeng med immigrantbarn iført T-skjorter med påskriften «Vi er alle mennesker». Ungdommene og barna hold lys på scenben, og fikk senere selskap av sine foreldre. På Logics T-skjorte sto det «F’uck the Wall» med referanse til muren president Donald Trump har lovet å bygge på grensen mot Mexico.



















































Den norske artisten Sigrid var nominert i kategorien Push Artist of the Year. Hun var den nominerte fra juni 2018. Vinneren ble Hayley Kiyoko som var nominert for april.

Hyllet Aretha Frankling

Camilla Cabello vant de to kanskje gjeveste prisene - Årets artist og Årets musikkvideo. Det var Madonna som delte ut sistnevnte pris, etter at hun hadde hyllet nylig avdøde Aretha Franklin.

– Aretha Louise Frankling forandret livet mitt. Jeg forlot Detroit da jeg var 18, med 35 dollar i lommen. Min drøm var å bli profesjonell danser. Etter år med slit uten penger, bestemte jeg meg for å gå på audition til en musikal, fortalte Madonna.

Hun sa hun fikk en prøvesynging som bakgrunnssanger for en fransk artist, men glemte notene.

– Heldgivis var en av mine favorittalbum «Lady Soul» av Aretha Franklin, så jeg sang «You Make Me Feel Like a Natural Woman».

Selv om Madonna ikke fikk jobben, åpnet den andre dører. Etter å ha tilbragt tid i Paris bestemte hun seg for å skrive egen musikk.

– Ingenting av dette ville skjedd uten souldronningen . Hun ledet meg hit jeg er i dag og jeg vet hun inspirerte så mange mennesker som er her i kveld. Lenge leve dronningen! Sa Madonna ifølge CBS.

Jennifer Lopez opptrådte med en medley av sanger, før hun mottok årets Vanguard Award - en type ærespris til artister som leder an.

Nicki Minaj vant prisen for Beste hip-hop-video for «Chun Li». Senere på kvelden opptrådte hun.

Backstreet Boys var på plass for å dele ut prisen Årets låt, mens først sang de noen strofer fra hver nominerte sang. Prisen gikk til Post Malone for «Rockstar».