Alexander Rybak før MGP-comeback: – Jeg er nervøs

MARIENLYST (VG) NRK presenterte i dag alle artistene og låtene som skal kjempe om seier i Oslo Spektrum 10. mars.

Silya Nymoen (40) og Kåre Magnus Bergh (39) er i år som i fjor programledere for showet, og de ledet pressekonferansen, hvor alle artistene ble offentliggjort.

Nervøs Rybak

Allerede tidlig i desember i fjor kunne VG opplyse om at Alexander Rybak (31), Vidar «Villa» Mohaugen (26), Alexander Walmann (31), Ida Maria (33), Alexandra Rotan (21) og Stella Mwangi (31).

Rybak har ikke deltatt i MGP eller Eurovision Song Contest siden han knuste samtlige rivaler og sørget for tidenes stemmerekord med «Fairytale» i Moskva i 2009. Han har imidlertid i kjølvannet av stjernestatusen vært en yndet Eurovision-gjest i en rekke land som trekkplaster til ulike nasjonale finaler.

– Jeg er mer nervøs for hvordan sangen blir framført i Spektrum enn resultatet, sier Rybak til VG etter pressekonferansen.

Han innrømmer at han har et stort håp om å stikke av med seieren også i år.

– Men det er liten sjanse for en artist å representere landet sitt to ganger i Eurovision, sier han.

– Du sa «aldri mer MGP» etter seieren i 2009, men nå har du ombestemt deg?

– Hehe, de ordene må jeg svelge i meg med karamell og sukker på, sier Rybak lattermildt.

På spørsmål om den enorme fallhøyden, svarer han:

– Jeg skjønner hva du mener. Og jeg er spent. Men jeg har et budskap jeg ønsker skal nå ut til folk, sier Rybak om låten «That’s How You Write A Song», som handler om at alle skal kunne tørre nettopp det.

– Jeg skjønner hva du mener. Jeg er spent, smiler han.

Med i det norske MGP-sirkuset er også den svenske superstjernen Per Gessle (59) , kjent fra Gyllene Tider og «Roxette». Han er en av låtskriverne bak Charla Ks låt. Charlotte Kjær, som hun egentlig heter, er kjent fra «X Factor»-gruppa Shackles . 28-åringen var for øvrig med i MGP i 2013, da i en duo .

Alejandro Fuentes (30), tidligere kjent fra «Idol» og Hallelujah-kameratene , er med i MGP for første gang. Han stiller med en spansk låt, og for anledningen med blå sveis.

– Jeg kommer med mye fet spansk musikk fremover, og dette er det første, sier Fuentes til VG.

Han er spesielt glad for å konkurrere mot Rybak. De to er gamle kjente.

– Dødskult! Vi var jo med i «Idol» sammen i 2005, mimrer Fuentes.

Vidar Villa stiller med kjærlighetssang om moren til kompisen (Artikkelen fortsetter under videoen):

Det blir altså et gjensyn med mange gamle MGP-kjenninger i år.

Stella Mwangi, har styrt unna MGP-sirkuset etter at hun røk ut i semifinalen i Tyskland med «Haba Haba» i 2011. Mwangi får denne gangen drahjelp av duettpartner Alexandra Rotan, kjent som live-vokalist for Alan Walker og som MGPjr-artist i 2010 med «Det vi vil ».

Starstruck av Rybak

Ida Maria har vært låtskriver for MGP tidligere, men har selv aldri deltatt i konkurransen.

Hun forteller til VG at hun ble aldri så lite «starstruck» av å konkurrere mot Rybak.

– Da han vant i 2009, sprang jeg ut i gata og sang «Fairytale». Jeg ble skikkelig nasjonalistisk. Låten hans i år er dritbra, skryter hun.

Selv har hun vært mye å se på skjermen det siste året, noe som har gjort at hun føler seg trygg i forkant av MGP-deltakelsen.

– Nå har jeg kun fokus på å ha det artig, sier hun.

Aleksander Walmann har hatt kort MGP-pause. Sammen med Joakim With Steen (28), best kjent som JOWST, gikk han seirende ut av den norske finalen i fjor. Duoen endte på en god 10. plass i Kiev .

Walmann stiller alene på scenen i år, men har fått låtskriverhjelp av JOWST-makker Joakim With Steen.

– MGP i fjor var det mest fantastiske eventyret jeg kunne drømt om å være med på, sa Walmann under pressekonferansen.

Til VG forteller han at han aldri hadde trodd at han skulle være med i år igjen, men at han gleder seg veldig.

– Jeg er så mye tryggere med å bare ha mitt navn og representere meg i år, sier han.

Som fjorårsvinner kan Walmann belage seg på å gå på scenen to ganger - også med «Grab The Moment» i pausen. Men han forsikrer at det ikke vil gi ham fortrinn.

– Stemmingen vil være avsluttet før det, sier han til VG.

Én låt på norsk

Vidar Villa har aldri før vært med i MGP. Han er den eneste som synger på norsk i år. Låtskrivermakker er Jonas Thomassen (29), kjent fra «Idol» i 2006 .

– Låten er skrevet om moren til Jonas. Hun er veldig flott, sier han til VG.

Han tror det er en fordel av låten er på norsk, men ved en eventuell seier ser han ikke bort fra at de blir nødt til å oversette den til engelsk.

Kjetil Mørland (37), som sammen med Debrah Scarlett (24) sang Norge til en åttendeplass i Wien i 2015 med «A Monster Like Me», er i år med som låtskriver – for Rebecca Thorsen (19).

Nicoline Berg Kaasin (28) debuterer i MGP, et drøyt år etter at hun sang seg til «Stjernekamp»-finalen . I 2015 var hun med i «The Voice».

Hyller ung satsing

Morten Thomassen (53), leder i den norske MGP-klubben, synes dette er et av de beste årene i MGP-historien.

– Her er det mange anerkjente artister og komponister med og mange av låtene har absolutt hit-potensiale og muligheten til å slå an bredt i hele Europa. Det er også bra at det satses ungt og på det som er mest i vinden innen pop-musikken, sier Thomassen, som har tro på Rybak-comebacket:

– Alexander satser, og det på den riktige måten. En låt som er milevis fra «Fairytale», men likevel med det samme potensiale til å kunne slå gjennom i hele Europa. Det blir spennende.

Anders Martinius Tangen (50), redaktør for det fandrevne nettstedet ESC Norge , er fornøyd.

– Etter mange år med mye nytt, tror jeg dette er et gjenkjennelig MGP for både fans og vanlige seere. Det tror jeg er bra for hele konseptet. Grand Prix-fansen elsker artister som returnerer etter å ha konkurrert før, så de fleste vil elske «the return of Rybak», sier Tangen til VG.

Han mener usikkerhetsmomentet dreier seg rundt hvilken posisjon Rybak har blant dem som ikke er like mye MGP-entusiaster som fansen.

– Jeg tror det vil gå bra, fordi låten er noe helt annet enn «Fairtyale». Det er herlig unorsk og hårete å utfordre Johnny Logan, som jo har lyktes med å returnere etter å ha vunnet, mener Tangen.

– Både låten til Rybak og låten til Mørland, som synges av Rebekka, mener jeg har potensiale til å kjempe om seier i Lisboa. Det har jeg ikke følt med noen MGP-låt siden 2013, sier Tangen – som også elsker duellen Gessle versus Rybak.

Presenterer hele låter

Nytt for året er at alle låtene presenteres i sin helhet på pressekonferansen. De siste årene har NRK fått kritikk for kun å slippe korte smakebiter fra låtene, for deretter å vente i flere uker før alle får høre de fullstendige bidragene.

Nesten 1200 låter ble meldt på til neste års MGP, noe som betyr at NRK for tredje året på rad har satt påmeldingsrekord. Årets finale i Eurovision Song Contest finner sted i Lisboa 12. mai.

Her er alle artistene under Melodi Grand Prix 2018:

1. Charla K (Charlotte Kjær): «Stop The Music»

Tekst og melodi: Charlotte Kjær/Per Gessle/Alex Shield

2. Alejandro Fuentes: «Tengo Otra»

Tekst og melodi: Alejandro Fuentes / Angel Arce Pututi / Alejandro Arce Pututi

3. Aleksander Walmann: «Talk To The Hand»

Tekst og melodi: JOWST (Joakim With Steen / Jonas McDonnell) / Magnus Klausen

4. Stella og Alexandra (Stella Mwangi og Alexandra Rotan): «You Got Me»

Tekst og melodi: Gustav Eurén / Niclas Arn / Stella Mwangi / Andreas Alfredsson

5. Vidar Villa: «Moren din»

(Henrik S. Olstad, Martin Thomassen, Vidar Andrè Mohaugen, Jonas Thomassen, Ole Tobias Antonsen)

Tekst og melodi: Vidar Andrè Mohaugen / Jonas Thomassen

6. Tom Hugo Hermansen: «I Like I Like I Like»

Tekst og melodi: Tom Hugo Hermansen

7. Ida Maria (Børli Sivertsen): «Scandilove»

Tekst og melodi: Ida Maria Børli Sivertsen /Stefan Törnby

8. Rebecca Thorsen: «Who We Are»

Tekst og melodi: Kjetil Mørland

9. Nicoline (Nicoline Berg Kaasin): «Light Me Up»

Tekst og melodi: Nicoline Berg Kaasin/ Johan Larsson/ Emilie Adams

10. Alexander Rybak: «That’s How You Write A Song»

Tekst og Melodi: Alexander Rybak