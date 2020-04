FORSVANT: Duffy holdt seg borte fra rampelyset i mange år. Her er hun fotografert i forbindelse med «Skavlan» i 2011. Foto: Jan Johannessen / VG

Duffy åpner opp: Dopet ned i fire uker, fraktet til utlandet og voldtatt

Den walisiske sangeren orket ikke stille til et varslede intervjuet i mars, men deler nå et blogginnlegg om overgrepene hun skal ha blitt utsatt for.

Det var i februar Aimee Anne Duffy (35), kjent for «Rockferry», «Mercy» og «Warwick Avenue» kom med sjokkbeskjeden på sin Instagram-profil.

Hun fortalte der at grunnen til at hun forsvant fra rampelyset for mange år siden, var at hun ble voldtatt, dopet og holdt fanget, og at hun hadde brukt år på å bli bedre.

35-åringen skrev samtidig at hun var klar for å snakke ordentlig ut i et intervju i løpet av de kommende ukene, men ombestemt seg senere fordi det ble for vanskelig.

NORGE: Duffy på Norwegian Wood i Frognerbadet i 2009. Foto: Markus Aarstad/ VG

Søndag skriver hun mer om den traumatiske opplevelsen i et langt blogginnlegg der hun for første gang deler flere detaljer.

«Det var bursdagen min. Jeg ble dopet ned på en restaurant og deretter dopet i fire uker og fraktet til et annet land. Jeg kan ikke huske å ha gått om bord i flyet og kom til meg selv i et kjøretøy i bevegelse. Jeg ble plassert i et hotellrom og gjerningspersonen kom tilbake og voldtok meg.»

Artisten forteller at hun mener hun ble dopet ned hjemme hos seg selv i fire uker før personen bortførte henne til utlandet. Der ble hun ikke dopet ned, og klarte å rømme etter noen dager.

Hun skriver at hun var for redd til å kontakte politiet da, men at hun har fortalt politiet om hendelsen ved to ulike anledninger senere. Hun oppgir ikke identiteten til overgriperen, men skriver at det er en sak for politiet.

Duffy beskriver at hun følte at hun hadde gjort noe galt for at dette skulle kunne skje, og at hun i tiden like etterpå slet med selvmordstanker, men at mange timer hos en veldig flink psykolog hjalp henne.

«Jeg deler dette fordi vi lever i en verden som påfører smerte, og jeg skammer meg ikke lenger over at noen såret meg dypt. (...) Selv om min historie er veldig mørk, snakker meg fra hjertet, for livet mitt og for andres liv – andre som har opplevd det samme.»

Hun skriver at hun vurderte å skifte navn og flytte til et annet land og kanskje bli blomsterhandler eller noe annet, for å legge fortiden bak seg og bære smerten alene.

Artisten understreker at hun ikke ønsker medlidenhet, men at hun velger å dele fordi hun nå virkelig vet at det går an å bli bedre og at hun ønsker å slippe sårene ut i lyset.

«Voldtekt fratok meg mine menneskerettigheter og det å oppleve et liv med frihet fra frykt. Det har allerede stjålet en tredjedel av livet mitt. Innerst inne vet jeg at det ville vært en skam og en enorm bjørnetjeneste mot min eksistens å bare utslette meg selv og glemme hva jeg hadde opplevd i musikken offentlig.»

Duffy gjorde kometkarriere med debutplaten «Rockferry» i 2008, samme år spilte hun på Hovefestivalen i Arendal.

«Mercy» lå 28 uker på VG-lista i 2008 og nådde førsteplassen. «Warwick Avenue» klatret til femtendeplass.

Hun vant tre Brit Awards i 2009. Siden albumet «Endlessly» i 2010 har hun bare utgitt én låt: «Whole Lot of Love». Ifølge Daily Mail bekreftet hun i 2011 at hun skulle ha en pause fra artistlivet.

Publisert: 06.04.20 kl. 09:09

