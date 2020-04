HØYT NIVÅ: VGs anmelder lar seg imponere av Ron Sexsmiths nye album. Foto: Eden Robbins/Promo

Plateanmeldelse: Ron Sexsmith – «Hermitage»: Terningkast Sexsmith

Trenger du en skulder å gråte på? En aldrende pophelt stiller seg til disposisjon.

Nå nettopp

Det er vanskelig å introdusere den kanadiske singer-songwriteren Ron Sexsmith (56) uten å hente fram skussmålene fra fans – Paul McCartney, Elvis Costello, Lucinda Williams og Bob Dylan blant dem – som heiet ham fram i starten av karrieren på nittitallet.

Powerpop, klassiske singer-songwriter-ballader à la Tin Pan Alley og Brill Building, Beatles via indie og Disney: Fyren ga ut noen magiske skiver i denne perioden. Men han havnet i en lei felle: For smart og egenartet til å nå de helt store massene, tross duetthjelp fra Chris Martin, og for streit for kultstatus.

Foto: Cooking Vinyl

For en lytter som i stor grad falt av Sexsmith-karusellen for rundt ti år siden – trolig på grunn av latskap fra både avsender og mottager – kommer derfor den betimelig titulerte femtendeplaten «Hermitage» som et gledelig sjokk.

Ikke bare er han på nivå med sine største fordums bragder – tidvis overgår han dem. På et helt uanstrengt vis.

Åpningssporet er profetisk nok kalt «Spring of the Following Year» og er et usannsynlig lekkert destillat av alt som gjør vår mann verdifull: En tidløs, boblende melodi møter en glimrende, håpefull tekst, med nok omveier underveis til at den lar seg høre i hjel.

les også Musikkanmeldelse Marthe Wang – «Bakkekontakt»: Vårlige virkelighetsviser

Avsluttende «Think of You Fondly» trykker på de samme knappene. Her åpner Sexsmith dører som har vært stengt siden Prefab Sprouts glansdager.

Mellom disse ytterpunktene er albumet fylt til randen av gode ideer og sanger. «Dig Nation» er noe så sjeldent som en infam og smart låt om USA – uten å ta noen tydelig side. «Chateau Mermaid», «Whatever Shape Your Heart Is In», «Glow In The Dark Stars» og «Small Minded World» – sistnevnte en aldrende fyrs tapning av Christina Aguileras mektige «Beautiful» – er alle maktdemonstrasjoner som på ulike vis besvarer spørsmålet om hvordan en perfekt låt bør oppføre seg.

Det er en menneskelighet og et håp på gang i disse sangene som er sjelden vare – ikke minst koblet til så overlegne melodier. Sjeldent har en eremitts hevn vært så søt.

BESTE LÅT: «Spring of the Following Year»

Publisert: 23.04.20 kl. 08:17

Les også

Mer om Musikkanmeldelse Plateanmeldelse

Fra andre aviser