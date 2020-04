Frida Ånnevik i Oslo konserthus. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Konsertanmeldelse Frida Ånnevik: Brakkevakkert

En av våre store låtskrivere og sangtolkere trenger nesten ingenting for å briljere.

Frida Ånnevik

Live fra Oslo Konserthus

Livestream på vierlive.no

Etter snart en måned med mer eller mindre spontant arrangerte strømmekonserter – med alt fra glade amatører til etablerte stjerner på scenen, og valgfri Vipps som en del av konseptet – har formatet på svært kort tid blitt atskillig strammere. Og mange hakk bedre.

Nettløsningen Vierlive.no har lagt til rette for betalte konserter, og med god grunn: Bare de siste par dagene har Isah, Nils Bech og Kvelertak på ulike vis satt en ny standard for hva en digitalkonsert kan innebære – med stor drahjelp fra kreative regissører.

Bechs lengtende ferd gjennom Vigeland-museet er verdt en kinobillett og vel så det, mens energien til mjødrockerne fra vest ble ivaretatt på overraskende herlig vis – tross fysiske mangler som spytting og stagediving. Isah sto frem som en stjerne gjennom sine tilmålte tre kvarter.

Denne kvelden har turen kommet til Frida Ånnevik, som ti år og seks plater ut i karrieren trolig er det nærmeste Norge kommer en Alf Prøysen akkurat nå.

Til tross for fersk suksess med det fine coveralbumet «Andre sanger» og inspirert deltagelse i «Hver gang vi møtes», er hamarsingen på sitt beste i sine egne låter, som dytter visepopsjangeren videre med melodisk detaljrikdom og lyrisk presisjon utenom det vanlige.

Med et forlatt Oslo Konserthus som utgangspunkt skrider Ånnevik til verks mutters alene med «Du må tru på vår», en av de mest vellykkede norske låtadapsjonene på mange herrens år. Budskapet kunne neppe passet bedre, og nydelige «Står meg av» – en Beth Orton-aktig kjærlighetserklæring på tvers av geografisk tilhørighet – følger opp suverent.

Selv den nokså likefremme Spice Girls-tolkningen «Det jeg vil ha fra deg» fungerer. Mens hjertet for alvor brister under en intens «Ny tråd», der Björks «Unravel» får en isolasjonspoetisk dimensjon («Når du er et anna sted/ er hjertet en tråd/ sakte rakner det/ et nøste av garn»).

Ånnevik-klassikeren «Dagene jeg mister ting» er forutsigbart flott – også når den er henvist til allsang hjemmefra. «Sytten år» og «Strået» – sistnevnte i en fabelaktig husmannsgospeljazz-tapning med synthtrommeintro – likeså.

Filmproduksjonen er forholdsvis enkel og streit, men regissør Mattis Goksøyr gjør likevel det meste riktig underveis: Bildene puster i takt med musikken, uten behov for de store virkemidlene for å gjøre inntrykk.

Ånnevik bruker pausen før «Ved sida av deg» til å snakke om stolthet og frihet, og slik låter selve sangen også: stolt og fri. Ørlite mindre inntrykk gjør tospannet «Tenkt meg om» og «Henge sammen», opprinnelig signert henholdsvis Astrid S og Alicia Keys. Her blir det – tross friheter tatt underveis – vanskeligere å høre forbi coveraspektet.

Men så, helt til slutt: «En og annen». Joni Mitchells kanskje mest ikoniske og ihjeltolkede låt, «Both Sides Now», i en aldeles overlegen heartland-versjon, der hver hvert eneste ord har sin egen vekt, og samtidig flyter på musikkens vektløshet.

Skyhøyt nivå, med andre ord. Og noe alle andre norske låtskrivere og sangtolkere herved kan og bør strekke seg etter.

Publisert: 11.04.20 kl. 21:06

