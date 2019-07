I HARDT VÆR: Rapper A$AP Rocky, her avbildet i New York i fjor høst. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Svensk politi henlegger anmeldelse fra A$AP Rockys livvakt

A$AP Rockys livvakt anmeldte mannen som superstjernen selv er mistenkt for å ha mishandlet, men livvakten får ikke gehør hos politiet.

– Jeg har fått beskjed fra påtalemyndigheten om at mistanken mot ham er avvist, sier mannens advokat, Magnus Strömberg, til svenske Expressen.

Han legger til at han ikke har fått det offisielle dokumentet han har bedt om, men at han har fått skriftlig beskjed om at saken mot mannen er henlagt. Strömberg opplyser at mannen, som står i sentrum for mishandlingssaken, føler seg sterkt presset.

– Det går dårlig med ham, sier Strömberg til avisen.

Voldsmistenkt

Amerikanske A$AP Rocky ble sammen med to andre personer i sitt følge pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm.

Musikerens livvakt var til stede under tumultene, men ble ikke pågrepet. Han valgte imidlertid å anmelde mannen som A$AP Rocky og de to andre er mistenkt for å ha utøvd grov vold mot. Livvakten mener at det var denne mannen som først gikk til angrep.

Nå er det altså klart at mannen som betraktes som fornærmet i saken, selv ikke skal etterforskes for mishandling. Vedkommende har heller ikke sittet i varetekt.

Trump blandet seg

A$AP Rocky har sanket inn kjendisstøtte fra hele verden - blant annet fra Kim Kardashian West og Kanye West. I tillegg flere medlemmer av den amerikanske kongressen uttrykt støtte til 30-åringen. Aller mest oppsikt vakte det da president Donald Trump i forrige uke kom på banen. Han tvitret om at han var i dialog med Sveriges statsminister for å få rapperen løslatt.

Pågripelsen for to og en halv uke siden førte til at A$AP Rocky måtte avlyse sin planlagte opptreden som headliner på den norske festivalen Kadetten i Sandvika. Siden har han måtte skrinlegge hele resten av Europa-turneen.

Fortsatt i varetekt

Stjernen har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5.juli. Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett fredag i forrige uke, ble det avgjort at 30-åringen må sitte i varetekt i ytterligere én uke – frem til og med torsdag 25.juli.

A$AP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, uttalte til VG i forrige uke at artisten synes det er vanskelig å akseptere varetektsfengslingen. Han fastholder at han handlet i selvforsvar.

Publisert: 22.07.19 kl. 12:18