I NORGE: Duffy på Norwegian Wood i 2009. Foto: Markus Aarstad/ VG

Duffy: – Jeg ble voldtatt, dopet og holdt fanget

Artisten hevder i en Instagram-oppdatering at hun ble holdt fanget i flere dager da hun forsvant fra rampelyset.

Tirsdag kveld deler sangeren Aimee Anne Duffy, kjent for «Rockferry», «Mercy» og «Warwick Avenue» en rystende historie på sin verifiserte Instagram-profil.

«Mange av dere har lurt på hva som skjedde med meg, hvor jeg forsvant og hvorfor. En journalist kontaktet meg og fant en måte å nå meg på, og jeg fortalte ham alt denne sommeren.»

Artisten (35) sier det føltes godt endelig å fortelle sannheten.

«Sannheten er, og stol på at jeg har det OK og er i trygghet nå, at jeg ble voldtatt og dopet ned og holdt fanget over flere dager. Selvfølgelig overlevde jeg. Å komme meg igjen tok tid. Det er ingen lett måte å si det på.»

Hun fortsetter med å fortelle at hun ikke ønsket å vise verden at hun var trist, at hun ikke ønsket å synge om sorgen.

«Jeg spurte meg selv hvordan jeg kunne synge fra hjertet om hjertet er knust. Og langsomt ble det helt igjen.»

Duffy avslutter med å si at hun vil fortelle om opplevelsen i et intervju i de kommende ukene, og hun ber folk respektere henne og familien hennes.

FESTIVAL: Aimee Anne Duffy fotografert av VG på Hovefestivalen i 2008. Foto: Simen Grytøyr 7 VG

Den walisiske sangeren gjorde kometkarriere med debutplata «Rockferry» i 2008, samme år spilte hun på Hovefestivalen i Arendal.

«Mercy» lå 28 uker på VG-lista i 2008 og nådde førsteplassen. «Warwick Avenue» klatret til femtendeplass.

– Jeg befinner meg på grensen til et nervøst sammenbrudd. Jeg er aldri rolig mer. Jeg stiller hele tiden meg selv spørsmålene: Kan jeg takle dette? Vil jeg bare forsvinne?, sa hun i et intervju med The Sun det året.

Hun vant tre Brit Awards i 2009. Siden albumet «Endlessly» i 2010 har hun bare utgitt én låt: «Whole Lot of Love». Ifølge Daily Mail bekreftet hun i 2011 at hun skulle ha en pause fra artistlivet.

Publisert: 25.02.20 kl. 22:19

