«FARMEN»: Anita Hegerland er blant kjendisene som kjemper om seieren i realityserien. Foto: ALEX IVERSEN, TV 2

Anita Hegerland: – Klart man blir fortvilet

Anita Hegerland (59) er som så mange andre norske artister rammet av økonomisk nedtur på grunn av corona.

Nå nettopp

Popartisten, for tiden aktuell i «Farmen kjendis», legger ikke skjul på at det er utfordrende tider.

– Alt dette kom jo som lyn fra klar himmel, helt uventet. Og det er svært dramatisk for mange, også for meg, sier Hegerland til VG.

– Det føles uvirkelig. Mange bransjer er sterkt berørt av dette, og ekstra hardt rammes vi artister, musikere og arrangører. Mange er selvstendig næringsdrivende, som meg selv. Som selvstendig næringsdrivende er man nødt til å klare seg alene, og det føles tøft.

les også Artist-Norge fortviler: – Folk mistet et halvt års inntekt på et kvarter

Hegerland har fått mange oppdrag kansellert de neste tre månedene.

– Vi snakker mye tapt inntekt – en viktig del av min årsinntekt, så det er klart man blir fortvilet, innrømmer hun.

59-åringen rakk å gjøre seg ferdig med en stor turné i januar, før viruset brøt ut, og har klart å legge av litt.

– Men drøyer dette i seks måneder, så er det veldig, veldig dramatisk for meg. Dette er jo livsgrunnlaget vårt, det vi musikere lever av.

les også Musikkbransjen i corona-krise: – Høyst alvorlig

Hegerland har allerede bestemt å utsette sin planlagte festkonsert i Barcelona 25. juni, som skulle markere at det er 50 år siden gjennombruddet.

– I og med at regjeringen har sagt at dette viruset kan få en topp til sommeren og vare utover høsten, så tenkte jeg at vi må utsette, forteller Hegerland, som i stedet vil arrangere jubileumsshowet i juni 2021.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

POPVETERAN: Anita Hegerland i 1985. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

les også Skrekkskade i «Farmen kjendis»

Det er også usikkerhet rundt en annen opptreden i Østerrike 15. mai. Der er Hegerland invitert som æresgjest under 30-årsjubileet til et filmselskap.

– De avventer situasjonen, men dette arrangementet blir nok også flyttet, tror Hegerland.

Etterlyser strakstiltak

Hun mener Kulturdepartementet må tilby finansiell hjelp snarest til den yrkesgruppen hun tilhører.

– Jeg tenker spesielt på dagpenger til selvstendig næringsdrivende og en kompensasjon for konserter som blir avlyst – samt inntekter som forsvinner for artister, musikere og arrangører.

– Hvor stort håp har du om at myndighetene vil komme med hjelpetiltak for din bransje?

– Skal de være med å redde kulturlivet i Norge, er de nødt til å komme på banen. Situasjonen berører tusenvis med kulturarbeidere som trenger akutt hjelp nå. Det er ikke bare lett for dem å snu på hælen og finne seg en helt annen jobb.

les også Vil ha politiker-dugnad og pengestøtte til folk med yrkesforbud

Hegerland ser med bekymring mot sommeren.

– Det er jo høysesong for festivaler og andre show, så dette er veldig dramatisk. Vi må håpe at man snart får kontroll med viruset, slik at det stabiliserer seg. Men nå virker det ikke som man har kontroll.

Hegerland forslår at TONO og andre musikkorganisasjoner kan komme på banen og hjelpe til i månedene fremover.

– Kanskje kan de betale ut penger fire ganger i året istedenfor to ganger årlig til sine medlemmer fremover, til ting får stabilisert seg.

Hun mener likevel at det er viktig ikke å bekymre seg syke.

– Vi må beholde roen, vise solidaritet med hverandre og følge de retningslinjer som blir satt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GULLPLATE: Anita Hegerland i 1974. Hun har høstet 28 platina-, diamant-, gull- og sølvplatetrofeer opp gjennom årene. Foto: Erik Thorberg

Hegerland har solgt millioner med plater opp gjennom årene, både som soloartist og som bidragsyter til andre utgivelser, deriblant eksmannen, britiske Mike Oldfield (66).

I 2019 var det 50 år siden den lille Sandefjord-jenta slo gjennom som barnestjerne internasjonalt.

– Siden jeg fikk gjennombrudd i ulike land tre år på rad, så kan jeg også feire jubileet tre år etter hverandre, ler hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DUETT: Roy Black og Anita Hegerland med sin single i 1972. Foto: Enok Skau

Til neste år fyller Hegerland 60 år. Da feirer hun også at det er 50 år siden monsterhit-duetten «Schön ist es auf der Welt zu sen (Da er det skjønt å være til)» med tyske Roy Black. Hegerland var ti år og ble Norges første millionselgende artist.

I 1971 var Anita verdens mest- selgende kvinnelige barnestjerne, i eksklusivt selskap med den da 13 år gamle Michael Jackson.

les også Hva gjør du nå, Anita Hegerland?

Kjemper i «Farmen»

Hvordan det går med deltagelsen i «Farmen kjendis», er for tidlig å si. Hegerland har til gode å havne i den beryktede tvekampen.

– Hvordan er det plutselig å være på TV tre ganger i uken?

– Det er fryktelig moro! Jeg var spent på forhånd – på hvordan det ville bli klippet. Men det koker i innboksen med flotte tilbakemeldinger. Jeg er veldig rørt, svarer Hegerland, som også bli å se i «4 stjerners middag» på TVNorge senere i vår.

Publisert: 14.03.20 kl. 08:39

Les også

Mer om Farmen Coronaviruset Reality-TV Musikk

Fra andre aviser