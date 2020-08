MINDRE AV DETTE: Kygo ser for seg færre opptredener i fremtiden. Foto: Erik Simander/TT NEWS AGENCY

Kygo om livsstilen: – Det ble slitsomt

Sommeren 2020 ble den første uten liveopptredener på syv år for Kygo. Rolige dager i Bergen har fått ham til å revurdere livsstilen med heftig turnévirksomhet.

Det forteller popstjernen til Gentleman’s Journal, som har laget et lengre portrett om ham.

Der snakker Kyrre Gørvell-Dahll (28) om at det han liker best er å være hjemme og produsere musikk i fred og ro – om enn med jevnlige runder på tennisbanen, hans nye favorittsyssel.

Siden 2014 har han vært konstant på reisefot og holdt konserter fra april til september hvert år.

– Så jeg har ikke hatt mulighet til å være hjemme om sommeren, hvilket jo er tiden du har lyst til å være hjemme. Jeg har virkelig nytt denne stillheten. Den har fått meg til å tenke. Jeg kommer kanskje ikke til å turnere så mye i fremtiden. Jeg nyter denne balansen. Det ble slitsomt tidligere, sier Kygo til magasinet.

Ikke rettferdig

– Jeg vil heller gjøre færre show og være hypp på å gjøre hvert og ett av dem, enn å spille hver dag. Publikum har kjøpt billetter for å se meg spille. De ønsker å være der. Jeg føler det ikke er rettferdig overfor dem om jeg ikke ønsker å være på scenen selv.

Kygo forteller at han uansett hadde tenkt å være mer hjemme og opptre mindre enn vanlig i år, og at coronasituasjonen var god timing slik sett.

Det har imidlertid medført et savn for ham. I slutten av mai slapp han sitt tredje album, «Golden Hour» – og han er ikke sikker på hvordan det har slått an hos publikum, siden han ikke får holdt konserter og sett reaksjonene deres.

Eneste unntak var en onlinefestival han opptrådte ved rundt plateslippet.

– Responsen på nett var flott. Men jeg har ikke fått sett det med mine egne øyne ennå, sier 28-åringen.

Publisert: 17.08.20 kl. 18:26

