KOLLEGER: Vokalist Steven Tyler og trommeslager Joey Kramer på basketkamp i Cleveland for noen år siden. Foto: Amy Sancetta / AP

Sønderknust Aerosmith-trommis saksøker bandet

Joey Kramer (69) går til rettslig skritt mot Aerosmith-kollegene fordi han føler seg frosset ut.

Trommeslageren hevder at han har havnet i unåde hos bandet etter at han i fjor pådro seg en skulderskade. Skaden har ført til at han må stå over en rekke opptredener, deriblant Grammy Awards og MusiCares-gallaen førstkommende helg. Under sistnevnte arrangement skal Aerosmith hedres.

Kramer føler seg imidlertid utestengt. Han påstår i et ferskt søksmål mot resten av den amerikanske rockegruppen at han er blitt pålagt å gå på audition for å bevise at han bør få jobbe med Aerosmith igjen.

– Helt siden jeg var 14 år, har jeg hatt trommestikker i hånden og en glødende lidenskap for å lage musikk. Å bli nektet å få spille med et band jeg har gitt 50 år av livet mitt, gjør meg mer enn sønderknust, sier Kramer ifølge nyhetsbyrået WENN.

ROCKELEGENDER: F.v.: Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry og Steven Tyler i New York i 2018. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kramer, som er blitt erstattet av John Douglas, presiserer at søksmålet ikke er et forsøk på å sikre seg raske og store penger. Han krever bare å få tilbake plassen i bandet.

– Dette handler ikke om penger. Jeg er blitt fratatt muligheten til å bli anerkjent på lik linje med mine kolleger for vår felles bidrag til musikkindustrien gjennom et langt liv.

69-åringen sier han opplever det som støtende når han nå angivelig blir bedt om å prøvespille for et band han har jobbet med i alle disse årene.

– Jeg blir både fornærmet og opprørt. Grammy og MusiCares er muligheter jeg aldri får igjen.

Kramer uttaler videre at han regner med at bandkollegene og deres advokater vil forsvare seg med at han ikke lenger er i stand til å traktere trommene som følge av skaden.

– Men det kunne ikke vært mer fjernt fra sannheten, hevder han.

Bandet forsvarer seg

De øvrige Aerosmith-medlemmene kjenner seg imidlertid ikke igjen i Kramers påstander. I en uttalelse til People skriver de:

«Joey Kramer er vår bror, og han helse er av største betydning for oss. Men saken er den at han de siste seks månedene ikke har vært i stand til – hverken fysisk eller psykisk – å opptre med bandet. Han er savnet, og vi har gjentatte ganger oppfordret ham til å spille med oss. Det har han ikke vært klar for».

Bandet hevder at Kramer har unnlatt å svare på hvorvidt han kunne stille på Grammy Awards og MusiCares-showet, og at når han nå melder sin interessen, så er det for knapp tid.

«Vi ville ha gjort både ham, oss selv og fansen en bjørnetjeneste ved å la ham spille uten å ha øvd på forhånd», lyder det fra frontfigur Steven Tyler (71) og co.

TROMMIS: Joey Kramer bak trommene og Steven Tyler og Joe Perry foran under MTV Video Music Awards i New York i 2018. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

