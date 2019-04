SMILTE: Cardi B utenfor rettssalen i Queens i New York. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Cardi B i retten – nektet å inngå tilståelsesavtale

Den norgesaktuelle rapperen (26) var formelt kledd i helhvitt da hun møtte i retten i New York langfredag, tiltalt for vold på en strippeklubb.

Hendelsen stammer fra august i fjor. Amerikanske Cardi B er tiltalt for å ha arrangert et angrep på to bartender-søstre på Angels Strip Club i New York.

Ifølge bartender-søstrene Jade og Baddie G, skal Cardi B hatt en strid med Jade over lengre tid. Krangelen skal angivelig ha dreid seg om et sjalusidrama med Cardi Bs daværende ektemann i sentrum, rapperen Offset.

I retten skal politiet ha uttalt at Cardi B og hennes følge kastet flasker og stoler mot bartenderne inne på strippeklubben. Superstjernen skal imidlertid ha nektet å inngå en tilståelsesavtale, ifølge CBS News. Altså er ikke siste ordet sagt, og det kommer til å bli flere rettsmøter.

Besøksforbud

Cardi B har også måttet signere nye dokumenter, som går ut på at hun har forbud mot å nærme seg de påstått fornærmede i saken.

Da Cardi B møtte opp på politistasjonen i New York i oktober i fjor, etter at tiltalen var forkynt, skjulte hun seg bak paraplyer og nektet å møte blikket til pressefotografene og andre oppmøtte. Langfredag gikk hun imidlertid med høyt hevet hode og smilte – vel å merke bak solbriller.

Til Norge

26-åringen er blant trekkplastrene som kommer til Kadetten-festivalen i Sandvika til sommeren. Hun står på plakaten tirsdag 2. juli.

Da er det gått ett år siden hun måtte avlyse sin opptreden på Palmesus-festivalen i Kristiansand, fordi hun var høygravid. Også fjorårets høstturné med Bruno Mars måtte hun trekke seg fra. I stedet ble Cardi B kort tid etter mamma til en liten jente. I desember i fjor tok ekteskapet med Offset slutt.

I fjor sommer ble Cardi B historisk, som første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av Billboard Hot 100.

Nylig havnet hun i hardt vær etter at det har dukket opp en gammel video der hun tilsynelatende avslører svært tvilsomme metoder for å få endene til å møtes før hun ble verdenskjent.

SIKKERHET: Cardi B omgikk av mange sikkerhetsvakter på vei ut av rettsbygningen i New York fredag 19, april. Foto: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Publisert: 19.04.19 kl. 19:07 Oppdatert: 19.04.19 kl. 19:21